Sòng bạc Úc bị phạt nặng vì để trẻ lẻn vào chơi

Trong trường hợp của bé gái 12 tuổi, người mẹ của cô bé đã tìm cách đưa con vào sòng bài The Star từ ngõ sau nhằm tránh nhân viên an ninh, theo Đài CNN hôm 16.8.

Khi vào bên trong, hai vợ chồng cho con gái chơi máy đánh bạc khoảng 20 lần, theo ghi nhận của camera an ninh.

Ông David Byrne, giám đốc cơ quan điều tra và can thiệp trong ngành kinh doanh Thức uống và Bài bạc của bang New South Wales, cho rằng lẽ ra phía The Star nên cử người canh gác ngõ thoát hiểm, tránh trường hợp tương tự.