Fashion Voyage The Show #3: ‘Điểm chạm’ của những giấc mơ đẹp

Tại chuyến viễn du “Fashion Voyage The Show #3”, khi cánh buồm nghệ thuật căng gió ra khơi, những giấc mơ đẹp cũng được chắp cánh.

Chuyến viễn du thời trang The Fashion Voyage với chủ đề “Chasing The Sun" đã cập bến. Với tâm hồn nghệ thuật và khả năng sáng tạo vô hạn của Nhà sáng lập Long Kan, sàn diễn The Fashion Voyage không chỉ là một cuộc dạo chơi của nghệ thuật trình diễn lụa là gấm vóc, mà còn là nơi chắp cánh những ước mơ bay vào miền trời rộng, tìm kiếm ánh mặt trời rực rỡ trong con tim mỗi người.

Giấc mơ “ươm mầm” và truyền cảm hứng

The Fashion Voyage luôn là sự kiện tôn vinh những tên tuổi có nhiều cống hiến trong “môn nghệ thuật" thời trang. Chuyến viễn du thứ 3 “Chasing The Sun" lần này gọi tên 3 nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng Lê Thanh Hòa, Adrian Anh Tuấn, Võ Công Khanh, cùng siêu mẫu Thanh Hằng. Mỗi nhân vật - mỗi cá tính trong sáng tạo thời trang, mỗi vầng dương đang tỏa rạng ở vùng trời của riêng họ - đã có cuộc hội ngộ đỉnh cao tại đảo ngọc Phú Quốc. Trở thành một “tượng đài" nghệ thuật không hề dễ, lan tỏa được tâm huyết và nguồn cảm hứng nghệ thuật ấy đến các thế hệ sau lại càng khó hơn.

Trân trọng tài năng và khát khao phát triển nền Thời trang nước nhà, nhà sáng lập Long Kan đã mở “cánh cửa” đến với miền trời sáng tạo nghệ thuật chân chính cho 7 NTK và nhiều người mẫu trẻ. Họ là những mầm cây tốt tươi, quá trình trưởng thành luôn cần tắm mình dưới ánh nắng của “vầng dương” nghệ thuật. Họ cần những người đi trước, giàu kinh nghiệm và tâm huyết định hướng, dẫn lối. Để rồi bằng sức trẻ và sự đam mê của bản thân, họ đã có cơ hội bước lên chuyến hải trình tôn vinh những giá trị đẹp đích thực “Fashion Voyage The Show #3”, để rồi tỏa sáng bằng tài năng và hiện thực hóa thành công những ước mơ của riêng họ.

Giấc mơ quảng bá hình ảnh đất nước

“Fashion Voyage The Show #3” là một chương trình nghệ thuật đặc biệt. Trên chuyến hải trình đó, vẻ đẹp con người được tôn vinh tột bậc, khi nét đẹp nguyên bản, đích thực được sánh đôi cùng vẻ kỳ vĩ, diễm lệ của tạo hóa, của những danh lam thắng cảnh làm nên tên tuổi dải đất hình chữ S. Sau những bước chân “Sải bước trên mây" tại cầu Vàng Đà Nẵng, đến chuyến hải trình “Lạc giữa kỳ quan" tại Vịnh Hạ Long, những người yêu nghệ thuật một lần nữa được thả hồn theo điệu nhạc du dương “Rong ruổi theo ánh mặt trời” tại hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp.

Tại “Fashion Voyage The Show #3”, Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm sẽ tham dự với vai trò đại sứ du lịch. Như vậy, chuyến viễn du thời trang lần này không những mang ánh sáng nghệ thuật đích thực đến chữa lành mọi trái tim sau những ngày biến động, mà còn khao khát lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Việt Nam xinh tươi tráng lệ, khơi nguồn cảm hứng khám phá mọi giá trị đẹp của cuộc sống, từ đó xây dựng nên một thế giới quan tao nhã trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người.

Giấc mơ vươn đến vẻ đẹp đích thực

Mỗi người nghệ sĩ đều có cho mình một nàng thơ truyền cảm hứng. Với Nhà sáng lập Long Kan, Giám đốc sáng tạo Nam Trung và Thương hiệu mỹ phẩm Menard - những tri kỷ đồng hành trong chuyến viễn du - “điểm chạm” cảm hứng của họ chính là vẻ đẹp đích thực của tất cả những người phụ nữ. Tại “Fashion Voyage The Show #3: Chasing The Sun", chẳng có gì nghệ thuật hơn việc tôn vinh nét đẹp trên sống mũi thanh tú, đôi gò má ửng hồng, ánh nhìn thi vị mơ màng dưới vầng dương rực rỡ.

Vẻ đẹp đích thực họ hằng tìm kiếm ở chính nơi đây, giây phút này, trong mỗi người phụ nữ. Những bộ trang phục độc đáo - “công trình" của sức sáng tạo, những layout makeup lấy cảm hứng từ mặt trời, cảm xúc thăng hoa cùng nghệ thuật, tâm hồn hòa tan vào thiên nhiên tươi đẹp, đó chính là những thành tố góp phần xây dựng nên một thế giới quan tao nhã, một vẻ đẹp đích thực mà những tri kỷ trong chuyến viễn du thời trang này cùng mơ về, cùng chung tay tạo tác.

Khi cánh buồm nghệ thuật căng tràn no gió, chuyến hải trình The Fashion Voyage chuyên chở biết bao ước mơ và khát vọng của những “kẻ sĩ” mộng mơ đã chính thức khởi hành! Chắc chắn chuyến viễn du này sẽ còn lưu lại những dấu ấn sâu đậm, bởi đó là một chặng đường “vô tiền khoáng hậu": chặng đường theo đuổi ánh mặt trời để hiện thực hóa những giấc mộng đẹp.