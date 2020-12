MV ‘đỉnh của chóp’ từ IT Thế Giới Di Động: bắn rap cực chất tìm đồng đội

Bạn nghĩ lập trình viên là nghề khô khan, nhàm chán và ít cảm xúc? Với dàn IT tại Thế Giới Di Động, mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

Mới đây, trên Fanpage ‘Tuyển dụng Thế Giới Di Động, một MV rap ‘chất phát ngất’ đã công chiếu và ngay lập tức làm dân tình ‘trố mắt’ ngưỡng mộ. Theo tìm hiểu, ‘Đi cùng IT MWG’ là MV ‘nhà trồng’, do chính các chàng trai IT Thế Giới Di Động sáng tác và trình diễn.

Giờ có cả Rap IT khuấy động cả Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Xem MV tại đây

Được thổi hồn bởi thể loại ‘Trap’ - một trong những dòng nhạc thuộc dòng EDM với giai điệu sôi động nhưng vẫn mang chiều sâu cảm xúc, ‘Đi cùng IT MWG’ dù chưa đầy 4 phút nhưng đã lột tả thành công ‘chất chơi’ và năng lượng tuyệt vời của IT Thế Giới Di Động.

IT Thế Giới Di Động: Nghe rap, ‘fix bug’, bắn rap tìm ‘bro’

Thần thái ‘đỉnh của chóp’ từ dàn IT Thế Giới Di Động hòa vào giai điệu dễ nghe của bản rap khiến dân tình phải thốt lên ‘ờ mây zing’.

Làm IT là làm gì? Ở Thế Giới Di Động, đây là thế lực siêu phàm với tuyên ngôn ‘Vứt hết những thứ màu mè đi, tốc độ là trên hết’ và ‘Tận tâm xử lý tận cùng vấn đề của người dùng’. Dù là tập đoàn bán lẻ nhưng công nghệ luôn là nền tảng cho mọi hoạt động tại Thế Giới Di Động.

‘IT không sân si, chỉ có sở thích see sun’ hay ‘mỗi ngày như là siêu nhân, ‘não trái luôn phân tích, não phải đầy tích phân’ tái hiện không khí làm việc tràn đầy năng lượng mà trung tâm là những anh em IT nhiệt huyết, chuyên nghiệp.

Làm hết mình, chơi hết sức, sếp và nhân viên đều là đồng đội, IT Thế Giới Di Động hứa hẹn sẽ luôn làm mọi người thấy bất ngờ’ với những bước đột phá ‘không phanh’.

“Tại Thế Giới Di Động, chúng tôi phát triển những sản phẩm Inhouse, những dự án hướng tới chuyển đổi số được ra đời như một đứa con tinh thần, được nuôi nấng, phát triển và cải tiến mỗi ngày bởi bàn tay của các Coder. Văn hoá yêu thương hỗ trợ đồng đội, môi trường làm việc không phân cấp, giao tiếp ngang hàng hướng tới mục tiêu chung là cho ra những sản phẩm tối ưu nhất”, anh Bùi Ngọc Tín, Giám đốc Công nghệ thông tin Thế Giới Di Động chia sẻ.

Quản lý hệ thống vận hành, ERP, CRM, phần mềm website, những công việc liên quan tiếp thị số trên nền tảng cloud, ứng dụng AI, xử lý dữ liệu lớn hay phát triển ứng dụng mobile và các nền tảng tương tác thương mại điện tử,… là các công việc mới mẻ, thử thách, thú vị trong bộ phận IT. Bên cạnh đó, một nhân viên IT tại MWG còn am tường kiến thức kinh doanh, bán hàng, tiếp thị,... Từ đó, họ có thể tham gia vào quá trình tư vấn chiến lược cùng các bộ phận khác.

Thách thức luôn đầy rẫy nhưng ‘thành quả nhận lại cũng lâng lâng’ khi chế độ lương thưởng hấp dẫn như thưởng cuối năm 3 đến 9 tháng thu nhập, chương trình ESOP (cổ phiếu thưởng) cho Quản lý.

Ngoài ‘múa phím vẽ code’, khi hòa vào không gian làm việc với những góc mở xanh tươi và khu giải trí hiện đại, nhân viên còn được dịp ‘bung hết sức’, sáng tạo không ngừng, đem đến giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Bài rap đã chứng minh rằng: ‘IT Thế Giới Di Động xứng danh top đầu thịnh hành trong ngành IT’.