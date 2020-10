Nguyễn Đức Kiên: Giải 3 cuộc thi ‘Nét đẹp Thanh niên Nha Trang 2020’

Cuộc thi thu hút hơn 100 thí sinh từ 16 đến 30 tuổi, đến từ nhiều quận huyện trong thành phố tham gia.

Cuộc thi là cơ hội để trải nghiệm và thử thách bản thân

Và một trong số 18 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết “Nét đẹp thanh niên Việt Nam” - có một thí sinh rất đặc biệt - thí sinh SBD 17 Nguyễn Đức Kiên du học sinh Mỹ, hiện là SV năm hai trường ĐH Providence College chuyên ngành Quản trị KD và Tâm lý học. Trong thời gian về nước tránh dịch Covid-19 em đã giấu gia đình đăng ký cuộc thi và hơn cả là dùng toàn bộ tiền thưởng để làm từ thiện.

Thí sinh SBD 17 Nguyễn Đức Kiên là một du học sinh Mỹ

- Chào Nguyễn Đức Kiên, chúc mừng em đã giành được giải 3 của cuộc thi “Nét đẹp Thanh niên Nha Trang 2020” cảm xúc của em lúc này như thế nào?

Em cảm thấy vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên được tham gia một sân chơi rất hay và hữu ích cho các bạn thanh thiếu niên. Trong thời gian tham dự em đã học hỏi được thêm nhiều kỹ năng mới, có thêm những người bạn mới và những trải nghiệm trong cuộc thi là hành trang để em bắt đầu cho việc thực hiện những dự định mới trong tương lai.

- Em có thể chia sẻ thêm lý do đăng ký tham gia “Nét đẹp Thanh niên Nha Trang 2020”?

Trong cuộc sống em thích thử thách bản thân với việc đăng ký tham gia là cơ hội để khám phá khả năng, đồng thời học hỏi thêm từ các bạn cùng trang lứa. Thêm một lý do nữa là hoạt động này còn này mang ý nghĩa hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch Khánh Hòa năm 2020 đẩy nhanh việc phục hồi du lịch sau dịch Covid-19, quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa và nét đẹp của thanh niên đến với du khách. Việc tham gia cuộc thi cũng là em đang góp phần tái khởi động lại ngành du lịch sau mấy tháng bị đóng băng.

- Khó khăn lớn nhất trong suốt quá trình tham gia cuộc thi với em là gì?

Em vốn là một người đam mê thể thao và chỉ quen với sân cỏ, sân tennis, võ thuật; do vậy khi tham gia cuộc thi này thì khó khăn lớn nhất chính là phần biểu diễn catwalk trên sân khấu. Những buổi tập đầu tiên em vô cùng lóng ngóng với những bước đi rụt rè trên sân khấu cùng nét biểu cảm không tốt. Rất may mắn với sự nỗ lực của bản thân cùng sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ huấn luyện viên, em đã có sự tiến bộ vượt bậc mỗi ngày và hoàn thành rất tốt các phần thi của mình.

Cùng câu trả lời ứng xử xuất sắc

- Được biết em giấu gia đình đăng ký tham gia cuộc thi khi mà hạn đăng ký cuối cùng đã cân kề, vậy sau đó ba mẹ đã có sự ủng hộ em như thế nào?

Em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về kinh doanh nên khi còn rất nhỏ đã được ba mẹ đầu tư sớm cho việc học tập và lấy đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngay từ khi còn học trung học em được rèn luyện trong môi trường quân đội của trường trung học quốc tế Fork Union Military Academy - Đó là một môi trường vô cùng khắc nghiệt để rèn luyện cho em tính kỷ luật. Sau khi tốt nghiệp tại Fork Union Military Academy, em đã tiếp tục theo học tại Trường đại học Providence College chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tâm lý học.

19 tuổi, người bạn của em là sách vở, các môn thể thao và chưa từng thử sức ở những sân chơi như vậy. Nhưng thật may mắn sau khi nghe chia sẻ về nguyện vọng cũng như mục đích đến với cuộc thi thì cả gia đình đã đồng hành cũng như tạo điều kiện cho em. Ngoài giải Ba điều may mắn hơn cả là em thấu hiểu hơn tình yêu thương mà ba mẹ và gia đình dành cho mình, lòng em rộng mở hơn. Em tự nhủ sống có ích hơn và toàn bộ tiền thưởng từ cuộc thi sẽ được em dành để làm từ thiện, chia sẻ cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Đạt giải 3 trong đêm chung kết và toàn bộ số tiền thưởng sẽ được chàng trai ấy dùng để làm từ thiện

- Câu hỏi cuối cùng em có thể chia sẻ thêm về ước mơ cũng như những dự định của mình trong tương lai?

Sau cuộc thi này em sẽ quay lại việc học của mình, hoàn thành thật tốt chương trình học tại trường. Em sẽ rèn luyện và trau dồi thêm kiến thức chuyên môn để có thể trở thành một CEO giỏi, học hỏi thành công từ ba mẹ cũng như những thế hệ những người thành công đi trước.

Nguyễn Đức Kiên ước mơ sẽ trở thành một CEO tài năng trong tương lai

Em muốn được trở về Việt Nam lập nghiệp, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, chia sẻ và giúp đỡ với những hoàn cảnh khó khăn và đóng góp cho cộng đồng cũng như sự phát triển kinh tế nước nhà.

- Cảm ơn những chia sẻ của Kiên và chúc em thành công!