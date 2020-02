Tại sao chị em bây giờ lại lười sinh con?

Nhiều lý do dẫn đến tâm lý lười sinh con

Theo thạc sĩ giáo dục, chuyên gia tâm lý Chế Dạ Thảo (giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) thì tâm lý lười sinh con đang dần xuất hiện không những với các bà mẹ trẻ mà còn trong các cặp vợ chồng trẻ nói chung. Có những lý do dẫn đến tâm lý này, đầu tiêu là sức ép kinh tế khá lớn đối với một gia đình trẻ, chi phí sinh hoạt, mua nhà... tạo ra sự cân nhắc rất lớn với việc quyết định sinh con. Đặc biệt chi phí để chuẩn bị sinh và nuôi dạy trẻ ngày càng nhiều, từ tiền ăn uống, mặc, đi học, y tế và các khoản phát sinh. Trong khi đó thu nhập thì đôi khi bất ổn hoặc ít tăng. Xã hội hiện đại không thể dựa vào tư tưởng “trời sinh voi sinh cỏ”, phải có nền tảng mới nghĩ đến chuyện sinh nhiều con được. Thứ hai, sự lúng túng trong cách nuôi dạy con trước rất nhiều vấn đề giáo dục gia đình hiện đại cũng là nguyên nhân dẫn đến sự cân nhắc sinh thêm, liệu có đủ khả năng để ứng xử và dạy con tốt hay là không. Thứ ba là các cặp vợ chồng trẻ có nhận thức nâng cao hơn về việc sinh và nuôi dạy con tốt, sinh được phải đảm bảo chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho con, cho nên họ lựa chọn biện pháp an toàn là ít con để chăm sóc tốt hơn. Đó cũng là chấp hành việc kế hoạch hóa gia đình. Một lý do nữa của tâm lý lười sinh con là một số phụ nữ xác định cần cân bằng cuộc sống gia đình và những giá trị khác như sự nghiệp, đời sống cá nhân, sức khỏe và sắc đẹp cho nên sinh ít con có thể là lựa chọn phù hợp với họ. Vì sinh con, phụ nữ sẽ phải hy sinh về thời gian, sức khỏe để đảm bảo thiên chức của mình.