Tăng độ tuổi bình quân BCH Đoàn để tháo gỡ khó khăn về nhân sự

Ngày 22.4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 15, khóa XI với sự chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; và các Bí thư T.Ư Đoàn.

Hội nghị bàn về kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2017.

Đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn khóa XII

Tại hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất Ban Thường vụ T.Ư Đoàn xem xét, quyết định chủ trương điều chỉnh thời gian nhiệm kỳ đại hội Đoàn toàn quốc khóa XII, điều chỉnh phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ mới theo phương án rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn khóa XII từ 5 năm thành 4 năm.

Theo T.Ư Đoàn, hiện nay, đại hội Đoàn các cấp cách đại hội Đảng các cấp 2 năm, dẫn đến nhiều nhiều bất cập trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc vào các chương trình hành động của Đoàn và công tác bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ của Đoàn các cấp.

Mặt khác, tại khoản 2, điều 12, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI quy định: “Ban Chấp hành T.Ư Đoàn được thực hiện thí điểm một số chủ trương mới xuất phát từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc khi được sự đồng ý của Ban Bí thư T.Ư Đảng; kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội đại biểu cấp tỉnh khi cần”.

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị Ảnh Đăng Hải

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất Ban Thường vụ T.Ư Đoàn xem xét, quyết định chủ trương tăng độ tuổi bình quân BCH Đoàn các cấp, cụ thể: cấp huyện: bình quân dưới 30 tuổi (tăng 1 tuổi so với nhiệm kỳ trước); cấp tỉnh: bình quân dưới 32 tuổi (tăng 1 tuổi so với nhiệm kỳ trước); cấp T.Ư: bình quân dưới 36 tuổi (tăng 1 tuổi so với nhiệm kỳ trước). Chỉ cấp cơ sở giữ nguyên so với nhiệm kỳ trước với bình quân dưới 28 tuổi.

Đưa ra lý do về đề xuất này, T.Ư Đoàn cho biết theo báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, độ tuổi bình quân BCH đoàn cấp cơ sở 100% đảm bảo về độ tuổi bình quân dưới 28 tuổi; độ tuổi trung bình của uỷ viên BCH Đoàn cấp huyện là 29,5 tuổi; độ tuổi bình quân của uỷ viên BCH Đoàn cấp tỉnh là 31,8 tuổi; độ tuổi bình quân của uỷ viên BCH T.Ư Đoàn là 35,1 tuổi.

Như vậy, độ tuổi bình quân BCH Đoàn cấp cơ sở đảm bảo theo kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022; độ tuổi bình quân BCH Đoàn từ cấp huyện trở lên không đảm bảo theo kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Mặt khác, theo báo cáo số liệu về công tác cán bộ Đoàn trong toàn quốc tại thời điểm cuối năm 2020, độ tuổi bình quân uỷ viên BCH đoàn cấp cơ sở là 29,7 tuổi; độ tuổi bình quân uỷ viên BCH Đoàn cấp huyện là 30,5 tuổi; độ tuổi bình quân uỷ viên BCH Đoàn cấp tỉnh là 31,8 tuổi; độ tuổi bình quân uỷ viên BCH T.Ư Đoàn là 37,5 tuổi.

Do vậy Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất Ban thường vụ T.Ư Đoàn xem xét nâng độ tuổi bình quân BCH Đoàn từ cấp huyện trở lên.

Tháo gỡ khó khăn về nhân sự

Trao đổi về kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, anh Tuấn cho biết, Đại hội sẽ diễn ra trong năm 2022. Theo đó, trong quý 1/2021 đã bắt đầu đại hội cấp cơ sở, có thể ngay từ tháng 1 đã tổ chức đại hội điểm, cho nên những nội dung chuẩn bị cho đại hội phải bàn, chuẩn bị sớm để toát lên tinh thần: tiếp tục đổi mới từ nội dung, hình thức, thời gian tổ chức đại hội…

Nêu ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với đề xuất của T.Ư Đoàn và cho biết việc đổi mới này sẽ giải quyết được những khó khăn hiện nay trong công tác Đoàn, đặc biệt về nhân sự.

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư tỉnh Đoàn Lâm Đồng, cho biết hiện đội ngũ cán bộ Đoàn thiếu liên tục do không chủ động được trong tuyển biên chế; độ tuổi của ủy viên BCH cũng cao do khó khăn về công tác cán bộ . Vì vậy, việc rút ngắn nhiệm kỳ đại hội và nâng cao độ tuổi bình quân là phù hợp.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị Ảnh Đăng Hải

Chị Hoàng Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư, cũng ủng hộ Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất phương án tăng độ tuổi bình quân ở các cấp. Theo chị Thu, việc tăng này nên triển khai ở cả cấp cơ sở, do thiếu cán bộ trẻ làm công tác Đoàn.

“Việc tăng độ tuổi bình quân là gỡ khó khăn trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội, bởi hiện để đảm bảo độ tuổi bình quân rất khó. Chúng tôi đang bị ảnh hưởng bởi việc tái cơ cấu doanh nghiệp nên hầu như không tuyển thêm được nhiều nhân lực trẻ, dẫn đến tình trạng nhiều cán bộ Đoàn có độ tuổi khá cao, nên cần tăng thêm 1 tuổi BCH Đoàn ở cả cấp cơ sở”, chị Thu đề nghị.

Tuy nhiên, trao đổi về các ý kiến này, anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, việc xem xét tăng độ tuổi bình quân ở các cấp cũng cần cân nhắc thận trọng, vì còn liên quan đến việc phải trẻ hóa cán bộ Đoàn.