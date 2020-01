Tết Canh Tý 2020: Trải nghiệm thú vị của chàng trai đi xuyên Việt ăn tết

Khi đặt vấn đề: “Tết là dịp để mọi người về quây quần bên gia đình, sao Hiển lại chọn ăn tết trên các cung đường , xuyên Việt ăn tết như năm nay?”, Hiển không ngần ngại trả lời: “Chỉ có dịp tết mình mới có đủ thời gian để đi vì công việc lúc này cũng không nhiều. Hơn nữa, mình không xum vầy trong dịp tết nhưng mình đã xum vầy cùng gia đình rất nhiều trước đó. Hơn nữa nhà mình ngày nào trong năm cũng là tết, nên tết cũng là ngày thường mà (cười)”.

"Việt Nam còn rất nhiều điểm đẹp mà mình chưa đi"

Đồi hoa Tam giác mạch Mộc Châu đang trong mùa trồng hoa cải NVCC

Quyết định này rất táo bạo đối với Hiển, bởi đây là lần đầu tiên Hiển đi xuyên Việt và cũng là lần đầu tiên anh chàng thực hiện chuyến đi dài ngày như vậy mà chỉ có một mình.

“Đây là lần đầu tiên mình có chuyến đi dài ngày như thế này, lại là trong dịp tết. Mình rất thích khám phá rất nhiều nước khác nhau, tuy nhiên mình biết ở Việt Nam còn rất nhiều điểm đẹp mà mình chưa đi thì tại sao lại đi nước ngoài? Vì thế trước khi khám phá những đất nước khác thì mình muốn đi hết đất nước của mình. Có thể chuyến đi này mình chưa thể đi hết được tất cả các cảnh đẹp của Việt Nam, nhưng ít nhất khi qua các tỉnh, các vùng miền khác nhau, mình cũng hiểu thêm về sự khác nhau giữa các nền văn hóa của từng nơi, đặc trưng hay những đặc sản và những món ăn mà chưa bao giờ mình biết đến…”, Hiển chia sẻ.

Đường ra "sống lưng khủng long" ở Tà Xùa, Sơn La NVCC

Hành trình của Hiển xuất phát từ Bình Dương vào ngày 23 âm lịch, mỗi ngày Hiển chạy xe máy khoảng 200 km vào buổi sáng, còn buổi chiều và buổi tối Hiển giành thời gian để khám phá nơi mình đến. Hiện tại, Hiển đã đến và khám phá cái tết độc đáo của người dân Tây Bắc.

Chuẩn bị tinh thần cho mẹ và người yêu trước khi đi

Một chuyến đi đầy táo bạo vào đúng dịp tết như vậy, nhưng Hiển chia sẻ: “Mình rất vui vì tất cả những người xung quanh đều ủng hộ mình, từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.. chỉ thỉnh thoảng có người khuyên không nên đi dịp này vì lý do an toàn, nhưng mình thấy an toàn nằm ở tay lái của mình chứ không phải vì một dịp nào đó”.

Hiển cùng các du khách nước ngoài tại Hang Múa, Ninh Bình NVCC

Dù chưa đi xa dài ngày như thế này bao giờ nhưng Hiển cũng không quá lo lắng vì theo Hiển, lúc nhỏ ở quê vất vả đã rèn luyện cho anh chàng một thể lực rất tốt.

“Quê mình ở huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) chủ yếu làm nương rẫy, trồng cây điều và làm ruộng. Từ nhỏ, đi học một buổi, còn một buổi mình về phụ gia đình làm ruộng, phát rừng phát rẫy, chạy xe máy lên bản người dân tộc thiểu số để lượm điều rồi chở bao điều cả tạ đi đường đèo dốc để xuống xuôi bán nên thể lực của mình khá là tốt”, Hiển nhớ lại.

Đài quan sát ở Eo Gió, Quy Nhơn NVCC

Thế nhưng để có được chuyến đi như thế này, Hiển đã chuẩn bị hơn 1 tháng trước đó, từ thời gian, tài chính, công việc…và đặc biệt là chuẩn bị tinh thần cho người thân vì quan điểm của Hiển là đi xuyên Việt sao cho người đi và người ở lại đều vui.

Hiển cùng các em nhỏ dọc đường trên đường đi sang Tà Xùa NVCC Quảng cáo

“Trước khi đi phải thu xếp rất nhiều thứ nhưng điều quan trọng nhất là người thân của mình, mà ở đây là mẹ và bạn gái. Mẹ và bạn gái thì không thể đi cùng mình vì không đủ sức khỏe. Nên trước tết mình phải về nhà để chuẩn bị tinh thần cho mẹ, cho bạn gái để mọi người yên tâm ăn tết một cách vui vẻ và thoải mái ở nhà. Đi xuyên Việt sao cho người đi và người ở lại đều vui. Mình đi chơi thì tất nhiên là vui rồi nhưng cũng phải tạo niềm tin, sự an tâm để cho người ở nhà cũng vui vẻ giống như mình đi vậy. Nên tuy mẹ không đi cùng nhưng mỗi lần gọi điện về, mình cảm nhận được mẹ rất vui và có phần tự hào vì con mình có được chuyến đi ý nghĩa”, Hiển vui mừng kể lại.

Hành trang như một gia đình thu nhỏ

Hiển đã chia sẻ như vậy khi được hỏi về hành trang cho chuyến đi. Với Hiển thì: “Những món đồ mình chuẩn bị chủ yếu là do tưởng tượng và mình muốn có một chuyến đi như nào thì mình chuẩn bị đầy đủ những thứ đó. Mặc dù thế nhưng cũng chọn những thứ tinh gọn nhất để hành trang không quá cồng kềnh”.

Sông Đà tại đoạn đường từ Sơn La đi Lào Cai NVCC

Hành trang của Hiển có lều ngủ, bếp du lịch, mền chiếu, bộ dụng cụ sửa chữa, đồ y tế, đồ cá nhân và đồ ăn…Ngoài ra Hiển còn có rất nhiều những món đồ nhỏ khác như chân chụp ảnh, flycam, 2 chiếc điện thoại, 1 bình nhớt chuyên dụng, laptop để lưu trữ video cũng như xử lý công việc, đồ bảo hộ, camera hành trình, sạc dự phòng, bộ đồ đi mưa…Bên cạnh đó, Hiển đã lên sẵn một lịch trình rất chi tiết, ngày nào đi đến đâu, dừng chân tại đâu…Hôm nay đã là ngày thứ 13 trong hành trình Xuyên Việt của mình và Hiển vẫn giữ đúng được lịch trình đã lên trước đó.

Đồi hoa mận cách thành phố Sơn La khoảng 10 km NVCC

Vì đây là chuyến đi xuyên Việt đầu tiên lại vào đúng dịp tết nên Hiển có những trải nghiệm rất thú vị và độc đáo.

Đèo Hải Vân, Đà Nẵng NVCC

“Một cái tết thật sự rất ý nghĩa với mình và điều làm mình ấn tượng nhất là sự hiếu khách của người dân Tây Bắc, cụ thể là bản Hụm ở Sơn La. Mình đã được trải nghiệm rất nhiều điều mới lạ tại đây như thịt heo hun khói, nộm da trâu, rượu men lá và rất nhiều những món ăn độc đáo khác mà nếu không đi chắc mình không nghĩ là trên đời lại có những món ăn như vậy. Ngoài ra, mình còn được người dân nhiệt tình chỉ cho mình những trò chơi truyền thống của từng nơi mình đến”, Hiển hạnh phúc kể.

Đường đi bộ bậc thang ra mũi Hải Đăng, Đại Lãnh NVCC

Đặc biệt nhất có lẽ là đêm giao thừa, đếm đó Hiển đón giao thừa tại một đình nhỏ ở Ninh Bình.

Hiển rất hạnh phúc khi dừng chân ở đâu cũng được người dân tiếp đón như người nhà đi xa lâu ngày mới về NVCC Quảng cáo

“Lúc đó mình đứng quan sát tất cả mọi người hái lộc và rước lửa về nhà (rước 3 cây nhang về nhà), khoảnh khắc đó tự dưng mình rất nhớ nhà, nhớ gia đình. Mọi năm mình là người xông đất ở nhà, vì nhà có 5 anh chị em tuy nhiên đã lâp gia đình hết chỉ còn mình ở với mẹ. Lúc đó mình có gọi video về cho nhà và thấy anh chị, cháu ở xa cũng đã về quây quần bên mẹ nên làm mình càng nhớ. Có lẽ, chỉ khi đón giao thừa xa gia đình như thế này mới thấy quý những thời khắc được ở bên mẹ”, Hiển nói và cho rằng có lẽ vì thế mà chuyến đi xuyên Việt ăn tết này càng thêm ý nghĩa hơn với Hiển, vừa để trải nghiệm cái tết độc đáo và cũng vừa để Hiển nhận ra được rất nhiều điều quý giá.