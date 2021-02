Tết Tân Sửu có thêm một trò chơi...

Rảnh rỗi sinh… ý tưởng

Chia sẻ về lý do hình thành dự án này, Minh cho biết mọi việc bắt nguồn từ thời gian rảnh rỗi, suốt ngày ở nhà tránh dịch và một cái tết quá nhiều bất an do dịch Covid-19 bất ngờ xuất hiện.

“Nhà có 2 anh em, lúc đó không có gì chơi. Vậy là nảy ra ý tưởng làm một bộ Korona Board Game (giống như bộ bài - PV) lấy chủ đề phòng tránh dịch Covid-19 để giúp mọi người nâng cao ý thức phòng bệnh”, Minh kể.

Board Game là trò chơi đang được các bạn trẻ yêu thích bao gồm các mảnh được cho di chuyển hoặc đặt trên một bề mặt hay bảng, có thể 2 hoặc nhiều người tương tác trực tiếp với nhau. Vì thế Minh và Kiệt lên ý tưởng làm bộ trò chơi Korona Board Game về dịch bệnh.

“Lúc đó tụi mình thấy Board Game đang được nhiều bạn trẻ cực kỳ yêu thích. Thay vì lướt điện thoại mỗi khi gặp nhau, các bạn đã chơi Board Game và có những khoảnh khắc thật vui. Thế là quyết định lấy hết tiền dành dụm của mình để khởi nghiệp với ý tưởng Korona Board Game”, Minh chia sẻ.

Theo Minh, bộ trò chơi này sẽ giúp mọi người có thêm một hình thức giải trí rất thời sự và nhiều ý nghĩa khi ở nhà. “Khi mình vui, mình sẽ dễ ghi nhớ hơn, từ đó tụi mình có thể tạo ra các thông điệp hữu ích từ trò chơi, đó chính là các cách phòng tránh dịch Covid-19”, Kiệt lý giải.

Minh (phải) và nhóm bạn vui vẻ chơi Korona Board Game ảnh: Nữ Vương

Ước mơ mang sản phẩm việt ra toàn cầu

Minh cho biết bộ Korona Board Game gồm tờ hướng dẫn cách chơi và tổng cộng 54 lá bài bao gồm 35 lá phòng chống, 10 lá loại trừ, 3 lá “có qua có lại”, 3 lá “đòi quà sinh nhật” và 3 lá “đưa đi cách ly”.

“Hiện tại Korona Board Game phiên bản Original dành cho bạn nhỏ từ 6 - 12 tuổi với cách chơi đơn giản dựa trên 5 cách phòng chống vi rút phổ biến với tất cả loại dịch bệnh trên thế giới , kể cả dịch Covid-19. Ai nhanh chóng làm đủ 5 cách phòng chống vi rút trước sẽ sống sót và chiến thắng, ngược lại chậm sẽ chết vì nhiễm bệnh. Bộ trò chơi này còn truyền tải được 5 cách phòng bệnh cơ bản đối với tất cả bệnh thông thường cũng như các dịch bệnh”, Minh cho biết.