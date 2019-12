Thành lập câu lạc bộ thanh niên tình nguyện giúp người bị nạn

Ngày 8.12, anh Hà Ngọc Diệp, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Tân An ( Long An ) cho biết vừa chính thức ra mắt CLB thanh niên tình nguyện S.O.S Tân An gồm 22 thành viên.

Nguồn kinh phí hoạt động CLB Thanh niên tình nguyện do các thành viên tự nguyện đóng góp. Nhiệm vụ chính của CLB là ứng cứu nhanh cho người đi đường, hỗ trợ xe máy hết xăng, thay vá ruột miễn phí, cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông, tham gia điều hòa giao thông khi phát hiện tai nạn khi CSGT chưa có mặt tại hiện trường… Không chỉ tham gia hoạt động trên một số tuyến, địa bàn trung tâm TP. Tân An, CLB còn tích cực hỗ trợ nấu thức ăn cho người nghèo, bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện, phát quà miễn phí gia đình khó khăn, học sinh hiếu học trong và ngoài tỉnh.

Theo anh Hà Ngọc Diệp, trước đây một số bạn trẻ ở TP.Tân An tự đứng ra thành lập nhóm S.O.S Tân An để cùng giúp đỡ những người đi đường qua địa bàn Long An bị trục trặc xe cô, phát nước uống miễn phí ngày lễ, tết… Khi biết đến nhóm này, Hội LHTN Việt Nam TP.Tân An đã tham gia định hướng hoạt động và quyết định thành lập CLB Thanh niên tình nguyện nhằm chính thức công nhận, hướng dẫn CLB hoạt động theo đúng nguyên tắc tự nguyện, tự quản…phát huy vai trò chủ động, tích cực tham gia hoạt động xã hội của thanh niên TP.Tân An.