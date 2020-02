Thanh niên Hà Tĩnh hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu ùn ứ vì dịch Corona

Trước tình trạng khan hiếm sản phẩm phục vụ phòng chống lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán do vi rút corona gây ra, một số trường ĐH tự tạo ra nước rửa tay, khẩu trang trước hết để sử dụng tại trường.

'Fight the virus' (Chống lại virus), bài hát do nhạc sĩ Alvin Oon (Singapore) viết lại lời từ ca khúc 'Sound of Silence' (Simon & Garfunkel), đang vang lên khắp châu Á trong cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán trong những ngày vừa qua.