Thầy giáo bắt học sinh tập thể dục trong giờ tiếng Anh giao tiếp

Đâu là lý do để Jesse Peterson bắt đầu với phương pháp này? Liệu nó có thật sự điên rồ như nhiều người đang nghĩ? Dưới đây là bài viết của chàng trai người Canada, nguyên văn bằng tiếng Việt:

Jesse, chàng tây rất yêu Việt Nam Ảnh NVCC

Tôi thực sự thích các cuộc đua phạm vi 5 km đến 10 km, thật không may tôi lại là đối thủ khá kém ở trường trung học. Khi 22 tuổi, tôi biết mặc dù chiều cao của mình có phần thấp hơn nhiều so với hầu hết đối thủ khác nhưng thực tế việc giành được tốc độ đạt mục tiêu không phụ thuộc hết vào thể chất. Chính xác hơn, 50% vận động chạy sẽ nằm chủ yếu ở tinh thần! Tôi đã vận dụng điều này để tăng khả năng tập trung cao độ tinh thần may mắn sau đó tôi giành được chiến thắng trong cuộc đua 5 km đầu tiên.