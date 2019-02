Thầy giáo mang quân hàm xanh giải cứu nữ học viên bị lừa bán qua biên giới

Chị Vàng Thị Sênh (18 tuổi, trú tại bản Co Muông, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) bị các đối tượng mua bán người dụ dỗ, để bán qua biên giới, nhưng may mắn đã được giải cứu thành công. Người có công lớn trong vụ giải cứu này là “thầy giáo mang quân hàm xanh” thiếu úy Vàng Lao Lừ (Đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). Khi ấy, thiếu úy Lừ đang giảng dạy lớp học xóa mù chữ ở bản Co Muông cho bà con dân tộc, trong đó có Sênh theo học.