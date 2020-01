Thay vì nhậu suốt ngày, sao nam giới không vào bếp nấu mâm cơm tết?

“Mùng 2 tết, nhà ngoại tôi gói bánh tét. Cứ từ chiều mùng 1, mẹ tôi vào đó làm tới khuya xong thì về nhà. Sáng sớm mùng 2 là phải vô nấu bánh tét cho tới chiều tối luôn, nấu xong thì không có ăn nổi nữa vì ai cũng mệt. Rồi mấy cái bánh tét đó mang đi cho, biếu mọi người, cả nhà chỉ còn mấy cái. Mẹ tôi, ngày mùng 3 mới được đi chơi hàng xóm, nhà bà con, lúc đó thì đã hết tết rồi… Giá như mọi người đàn ông trong nhà bớt chút thời gian nhậu, để đỡ đần, san sẻ với người phụ nữ trong gia đình của mình hơn, thì tết vui hơn biết bao nhiêu”, Đạt bộc bạch.

Hùng cùng mẹ nấu ăn và ngồi ăn bên bếp lửa trong một tối giáp tết Ảnh: nhân vật cung cấp

YouTuber kênh Ẩm thực mẹ làm cũng chia sẻ: “Tết là một dịp tốt để đàn ông vào bếp giúp vợ, giúp mẹ của mình, vì đây là lúc mọi người có nhiều thời gian rảnh hơn. Nếu những ngày này, nam giới còn đi nhậu say và bỏ mọi việc cho người phụ nữ của mình lo thì như vậy quá bất công cho phái yếu. Thay vì mình uống đén say xỉn, mình có thể uống ít hơn hoặc dùng nước ngọt để có thể cùng giúp người phụ nữ lo một cái tết đầm ấm, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông. Tết có vui đến đâu, thì hạnh phúc nhất cũng là tết an toàn, bình yên”.