Các nhà sáng tạo trên TikTok chia sẻ về xu hướng nội dung sau dịch Covid-19

Bắt kịp xu hướng là yếu tố hàng đầu

Sau dịch Covid-19, TikTok nhanh chóng vụt sáng trở thành một trong những nền tảng sáng tạo được yêu thích nhất trong cộng đồng. Các trào lưu trên TikTok liên tục ra đời với tốc độ lan truyền cực kỳ ấn tượng như #duataydaynao (đưa tay đây nào), #onhavanvui (ở nhà vẫn vui), #vudieuruatay (vũ điệu rửa tay) hay #aodaiVietNam (áo dài Việt Nam)...

Việc sáng tạo nội dung trên TikTok đã mang đến hàng triệu lượt theo dõi cho bất kỳ ai có khả năng tạo ra video thu hút người xem. Là hai trong số nhiều nhà sáng tạo nổi bật trên TikTok, Kulzsc (Mai Thanh Tùng) và Nguyễn Hồ Trà My (@myumminess) tiết lộ bí quyết để luôn tạo ra video hấp dẫn, thú vị, dù là trong hay sau dịch Covid-19.

Kulzsc (Mai Thanh Tùng - trái) và Nguyễn Hồ Trà My (@myumminess - phải) là hai nhà sáng tạo nổi bật của TikTok

Gắn bó với TikTok từ những ngày đầu nền tảng đến Việt Nam, Mai Thanh Tùng (@Kulzsc), chàng họa sĩ du học sinh Pháp với hơn 1 triệu lượt follow trên TikTok chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất khi sản xuất nội dung trong thời gian dịch Covid-19: “Trong thời gian dịch, có lẽ do mọi người ở nhà nhiều hơn, có thời gian rảnh nhiều hơn, nên các nội dung trên TikTok cũng được nhiều người xem hơn và đa dạng hơn nữa. Có một lần mình chỉ làm một video như bình thường thôi, không trông đợi gì nhiều, nhưng video ấy lại được lên top xu hướng, sau một đêm tỉnh dậy đã được hơn 7 triệu view và số lượng follow của mình tăng hơn 50.000 người, như một phép màu vậy”.

Kulzsc thu hút người xem bằng những sản phẩm vô cùng sáng tạo, dễ thương

Tuy nhiên, càng nhiều người theo dõi đồng nghĩa với việc các nhà sáng tạo càng phải nỗ lực để làm mới nội dung bởi “bắt trend" và “tạo trend" trên TikTok là chìa khóa để thu hút người xem. Có những hashtag mới hôm trước còn ở đầu bảng xu hướng, ngày hôm sau đã xuống hạng 2, hạng 3. Không đủ nhanh, các nhà sáng tạo nội dung khó lòng bắt kịp "thiên thời", tiếp cận nhiều người xem, tăng view nhanh chóng.

“Hiện tại, các nội dung trực tuyến đang cực kỳ phổ biến, nhưng đó cũng là khó khăn của các nhà sáng tạo trong việc tìm ra lối riêng cho bản thân để không bị bão hòa giữa hàng ngàn nội dung được đăng tải lên mỗi ngày. Lời khuyên của mình dành cho các bạn là hãy cứ thử đi, hãy cứ làm những thứ bạn yêu thích, dần dần bạn sẽ biết phải làm gì. Những ngày đầu mình cũng ngại phải ngồi trước máy quay, cũng ngần ngại up những video đầu tiên, nhưng nếu cứ mãi suy nghĩ như vậy thì bạn sẽ chẳng làm được gì cả. Sau một thời gian hoạt động, mình nhận ra rằng TikTok là một nền tảng rất mở và công bằng, chỉ cần bạn kiên trì đầu tư vào nội dung, không sớm thì muộn, bạn sẽ có những khán giả riêng của mình”, Kulzsc tiết lộ “bí kíp” phát triển nội dung trên nền tảng TikTok.

Những nội dung sáng tạo dưới 60 giây sẽ tiếp tục là xu hướng được yêu thích

Trong hai năm trở lại đây, định dạng video bất ngờ nhận được sự yêu thích đặc biệt của người trẻ. Không chỉ bởi nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ xem, các video ngắn còn phù hợp với xu hướng của người trẻ, thích phiêu nhịp sống nhanh để trải nghiệm nhiều hơn. Là TikToker nổi tiếng với những video lifestyle đậm chất “healthy”, Nguyễn Hồ Trà My (@myumminess) chia sẻ: “Trong thời gian tới, các nội dung theo format dưới 60 giây, ngắn gọn, nhưng sâu sắc hơn sẽ là xu hướng trên nền tảng TikTok. Không chỉ còn theo #trend, các video sẽ được lồng ghép các yếu tố cập nhật về tình hình xã hội nhưng được thể hiện dưới góc độ thú vị và gần gũi hơn, ví dụ như một điệu nhảy rất “TikTok". Hãy thử tưởng tượng mỗi ngày mở TikTok, bạn có thể vừa giải trí, vừa nắm được những thông tin mới nhất, chẳng phải vô cùng tuyệt vời sao?”.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều bản trẻ mong muốn theo đuổi con đường trở thành một nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, Trà My cũng đưa ra nhiều lời khuyên vô cùng thiết thực: “Thật ra không chỉ các bạn trẻ mà My thấy các thế hệ 6X, 7X cũng đã và đang sử dụng TikTok như một nền tảng để thể hiện cá tính, chia sẻ quan điểm hay mang đến những góc nhìn và kiến thức rất hay. Bản thân mình cũng mong đợi sự hay ho, mới lạ khi lướt TikTok mỗi ngày, do đó điều quan trọng là mỗi nhà sáng tạo phải xây dựng cho mình được chất riêng những vẫn phải đảm bảo yếu tố bất ngờ trong từng sản phẩm”.

Những khoảnh khắc đời thường và món ăn hấp dẫn luôn được Trà My tích cực chia sẻ

Sự bùng nổ của TikTok nằm ở việc tôn vinh và lan tỏa bản sắc cá nhân của mỗi người làm sáng tạo. Bước ra khỏi Covid-19, định nghĩa sáng tạo trong thời kỳ ‘bình thường mới’ khiến mỗi nhà sáng tạo nội dung TikTok phải nâng cao những tiêu chuẩn nội dung ngắn, tạo đà cho một thế hệ sử dụng tiếng nói riêng để đại diện cho những giá trị chung của xã hội.