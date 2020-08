Thi tốt nghiệp THPT trong dịch Covid-19, học sinh ý thức sức khỏe nhiều hơn

Những lỗi thí sinh thường mắc phải khi đi thi

Ngoài những lời khuyên để thí sinh có thể thi tốt kỳ thi trong dịch Covid-19, thì trong chương trình tư vấn trực tuyến “Thi tốt nghiệp THPT an toàn trước dịch Covid-19” tại Báo Thanh Niên, anh Lê Xuân Dũng Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, thành viên Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2020, cũng có lưu ý về một số lỗi mà thí sinh thường mắc phải khi đi thi. Thứ nhất là việc mà bỏ quên giấy tờ, dù trong tâm thức mỗi thí sinh là không bao giờ muốn chuyện này xảy ra nhưng vì một số lý do nào đó chẳng hạn như vì quá vội đi thi nên quên, rồi đẫn đến tình trạng hoảng loạn khi đến phòng thi. Nên để hạn chế tối đa thì các bạn cần giữ được sự bình tĩnh trước ngày thi để có thể chuẩn bị đầy đủ tất cả các vật dụng cần thiết khi đi thi. Thứ 2 là các bạn đi thi thường gặp trường hợp đi trễ vì sự cố giao thông hay vấn đề nào đó, thì năm nay Ban tổ chức tiếp sức mùa thi cũng đã ký kết với Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, để hỗ trợ thí sinh và người nhà trên quá trình di chuyển đến địa điểm thi. Nên khi chẳng may các bạn bị hư xe dọc đường, nếu nhìn thấy lực lượng cảnh sát giao thông thì hãy nhờ sự hỗ trợ, còn nếu không thấy cảnh sát giao thông ở khu vực gần đó thì nên gửi xe lại nhà dân, quán cà phê… rồi gọi xe ôm đi đến địa điểm thi. Tránh trường hợp ngồi chờ sửa xe làm trễ thời gian đi thi. Thứ 3 là vì áp lực tâm lý, căng thẳng quá mà dẫn đến khi ở trong phòng thi các bạn không tránh khỏi được tình trạng sẽ đi vệ sinh nhiều lần. Đối với những trường hợp này thì các bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý từ trước, bình tĩnh, uống đủ nước để tránh tình trạng chúng ta đi vệ sinh quá nhiều lần. Trong những kỳ thi bình thường thì việc đi ra đi vào nhà vệ sinh nhiều lần cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý làm bài thi, còn đặc biệt năm nay là thi trong dịch Covid-19 nên vấn đề lây nhiễm và việc sát khuẩn tay mỗi khi ra vào phòng thi cũng mất rất nhiều thời gian. Nên thí sinh cũng cần lưu ý những tình huống như thế này.