Thử thách kẹo đường trong phim 'Trò chơi con mực' gây sốt giới trẻ

Ở trò chơi này, người chơi phải thực hiện thử thách tách chiếc kẹo đường giòn tan, dễ vỡ theo những hình thù định sẵn bằng một cái kim. Người chơi tiến hành tách kẹo trong khoảng thời gian quy định, những thành viên không hoàn thành thử thách sẽ lập tức “bay màu”. Nhân vật nam chính được cho là đã nhận được hộp kẹo khó nhằn nhất với hình chiếc ô.

Hưởng ứng nhiệt tình trào lưu này, nhiều người trẻ đã tiến hành làm ra loại kẹo này và tự tham gia thử thách tại nhà.

Hào hứng vào bếp làm mẻ kẹo đường sau khi vừa xem xong phim, Phạm Thùy Trang (25 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) cho biết làm kẹo này rất khó: “ Trước đây tôi làm kẹo đường kiểu Việt Nam ngon ơ nhưng lần này theo 'trend' thì làm hỏng gần cả cân đường vì làm hoài vẫn cháy. Kẹo ngon đâu không thấy chỉ thấy khói bốc lên mù mịt.” Trang kể.

Là một người thích xem phim Hàn nên Trang đã biết được loại kẹo này thông qua các bộ phim nổi tiếng như: Reply 1988, Hype Jekyll and I,…

Theo Trang, để có được một miếng kẹo đường đạt chuẩn thì sau khi đường vừa tan là bắt chảo ra khỏi bếp cho bột nở vào ngay lập tức. Trang kể, mất hết cả buổi chiều mới có được cái kẹo trông tạm chấp nhận được nhưng khi vừa bắt đầu trò chơi thì kẹo lại bị vỡ, cô hết vai chỉ sau vài giây.

Nguyễn Thị Huyền My (28 tuổi, làm chuyên viên nhân sự cho một công ty ở quận Gò Vấp, TP.HCM) cũng mất gần cả cân đường mới có được mẻ kẹo ưng ý: “Nếu nấu quá lửa kẹo sẽ cháy khét, cho nhiều bột nở thì hỗn hợp đường trào ra khỏi dụng cụ nấu ăn. Phải canh nhiệt độ và lượng muối nở phù hợp thì mới có được cái kẹo dễ tạo hình, có màu sắc và độ xốp ưng ý” My chia sẻ.

My kể trước đó đã biết đến món kẹo Dalgona như một món ăn vặt nổi tiếng của Hàn Quốc khi xem phim cũng như các chương trình truyền hình thực tế do nước này sản xuất. Trước đó My đã từng thực hiện món kẹo này để thưởng thức với sữa tươi và các món ngọt khác. Theo My chính bộ phim Squid Game đã tạo cho cô nguồn cảm hứng để thực hiện món ăn vặt này một lần nữa và chơi trò nhập vai vào các nhân vật trong phim.