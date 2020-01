Thú vị với nhiều nét mới cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Thanh Tuấn, sinh viên năm nhất của Trường ĐH Tài Chính Marketing , đã chia sẻ như thế trước khi bước vào phòng thi của vòng bán kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam , do T.Ư Đoàn tổ chức diễn ra tại Trường THPT chuyên Long An (tỉnh Long An) vào ngày 5.1.