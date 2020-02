Thường thức & Chia sẻ: Đổ lỗi và nhận lỗi

Có bài hát tựa đề Sorry seems to be the hardest word (tạm dịch: Xin lỗi là điều khó nói nhất), không biết có phải như ý nghĩa của cái tiêu đề không mà nhiều người chọn cách phủ nhận hoặc đổ lỗi cho người khác khi gây ra một điều gì đó và cho rằng đó mới là sự khôn ngoan để bảo toàn giá trị bản thân. Tuy nhiên, phàm là người ai chẳng có lúc sai lầm, nhưng biết nhận lỗi và xin lỗi mới thực là sự cao quý vượt lên những cái sai thường tình ấy.