TP.HCM đề xuất lập đội cảnh sát bảo vệ trẻ em: Khắc tinh của dâm ô?

“Tôi quan tâm tới nhân thân những người trong lực lượng này, phải được đảm bảo về tư cách đạo đức. Ngoài ra, là những cảnh sát chuyên bảo vệ trẻ em, mọi người cần có khả năng gần gũi với trẻ em, tạo độ tin cậy với trẻ. Bên cạnh đó, việc thực hiện hoạt động nghiệp vụ bảo vệ cần nhẹ nhàng, không nên phô trương khiến trẻ em sợ sệt”, phụ huynh Dương Thanh Hoa nói.

Anh Thiều Quang Thanh Sang, thành viên Hội LHTN Việt Nam, quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết anh kỳ vọng đội cảnh sát chuyên bảo vệ trẻ em ra đời sẽ giám sát chặt chẽ, giảm nạn bạo hành, giúp trẻ em an tâm đến trường lớp, phụ huynh an tâm hơn. Đồng thời, lực lượng này sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tăng tính răn đe để tội phạm bạo hành, dâm ô trẻ em sẽ giảm đi. “Tuy nhiên, khi đã thành lập đội cảnh sát chuyên bảo vệ trẻ em cũng như đi vào hoạt động. đội cần có cơ quan giám sát chặt chẽ, báo cáo nhanh các vụ việc và xử lý nhanh, thường xuyên báo cáo tình hình với ban chấp hành và UBND TP.HCM”, anh Thiều Quang Thanh Sang nói.

“Nếu có đội cảnh sát, trẻ em của chúng ta sẽ được bảo vệ. Như vậy, là cả 4 quyền của trẻ em, là quyền được sống còn, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển, quyền được tham gia của các em đều được đảm bảo. Khi có lực lượng cảnh sát chuyên bảo vệ các em, các em cảm thấy được bảo vệ, được chăm sóc, thương yêu và sẽ thấy an tâm. Năm 2019, chúng ta đã phát động năm an toàn cho phụ nữ, trẻ em, và bây giờ UBND thành phố kiến nghị thành lập đội cảnh sát bảo vệ trẻ em, như vậy là chúng ta thấy trẻ em được bảo vệ toàn diện, được vui chơi , được giải trí . 8 tiếng ở trường các em được thầy cô bảo vệ, ở ngoài xã hội các em có lực lượng cảnh sát bảo vệ, về nhà được gia đình bảo vệ, chúng tôi rất an tâm”, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nói.