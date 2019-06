Trao tặng hơn 10 ngàn sách quý đến cán bộ, chiến sĩ quân cảng Cam Ranh

Đồng hành trao đến cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân 5 cuốn sách đầu tiên trong Tủ sách Nền tảng đổi đời, gồm: Quốc gia khởi nghiệp; Khuyến học; Nghĩ giàu làm giàu; Đắc nhân tâm; Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn là sự góp mặt của tiến sĩ Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; Á hậu Huyền My và nghệ sĩ ưu tú - ca sĩ Tấn Minh đã có mặt tham dự chương trình.

Là người đã từng tham gia cùng Hành trình từ Trái tim rất nhiều chương trình tại: Sư đoàn Bộ binh 5 - Quân khu 7; Quân khu 4; Học viện Lục quân và Hải quân, đặc biệt là tại Lễ Công bố Hành trình từ Trái tim Vùng biển đảo, tiến sĩ Lê Doãn Hợp đã có những chia sẻ chân thành: “Quyết định nhanh chóng khi đồng ý là cầu nối để đưa sách đến các đơn vị quân đội, sau đó là cả quá trình gian lao 3 năm để thực hiện quyết tâm, cuối cùng Tủ sách quý đổi đời của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn cũng đã đến được thanh niên quân đội như ngày hôm nay. Đó là một thành quả to lớn và tôi lấy làm vinh dự khi được tham gia một phần đóng góp vào hành trình ý nghĩa này”.

Vui mừng đón hành trình đến giao lưu, đại tá Hoa Văn Bố - Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân phát biểu: "Hành trình mang ý nghĩa to lớn, giúp tiếp thêm sức mạnh, động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ gìn giữ biên cương".

Chia sẻ về những quyển sách Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ gửi trao đến thanh niên quân đội, đại tá Hoa Văn Bố cho biết: “Đọc sách có vai trò rất quan trọng trong việc tự trang bị kiến thức của mỗi người, vì thế Hành trình từ Trái tim là hoạt động rất thiết thực và là dịp để cán bộ, chiến sĩ có cơ hội tiếp cận với những kiến thức mới nhằm trang bị kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp về kinh tế biển, tinh thần chiến binh, tinh thần kỷ luật để xây dựng đất nước trong thời đại mới”.

Luôn được các chiến sĩ vây quanh và hồ hởi thăm hỏi, Á hậu Huyền My vui vẻ: “Huyền My từng tham gia Hành trình từ Trái tim từ những chương trình đầu tiên, đi rất nhiều nơi, tuy nhiên đây là lần đầu tiên My được gặp các chiến sĩ hải quân và được vào đến Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 - một nơi rất khó để vào đến được vì quy định quân đội nghiêm ngặt. Thoát khỏi tâm trạng lo lắng, Huyền My được các cán bộ, chiến sĩ đón tiếp rất nhiệt tình và My còn nghe đã có bạn đọc qua vài quyển trong Tủ sách Nền tảng đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn thì My thực sự rất vui mừng. Bởi chính bản thân My thay đổi nhận thức rất nhiều từ khi tiếp xúc với Tủ sách Nền tảng đổi đời. My mong rằng những quyển sách quý hôm nay sẽ bổ sung thêm kiến thức cho các chiến sĩ và góp phần tiếp lửa tinh thần để các bạn vững tay súng bảo vệ chủ quyền đất nước”.

Lần đầu tiên xuất hiện trong Hành trình từ Trái tim, nghệ sĩ ưu tú - ca sĩ Tấn Minh ấn tượng mạnh với chương trình, anh cho biết: "Khi nhận được lời mời, Minh đã không chút đắn đo vì Minh biết đến ý nghĩa lớn lao từ hành trình mang lại và Tập đoàn Trung Nguyên Legend là tập đoàn duy nhất làm được việc này dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Vì ý nghĩa cao đẹp đó, Tấn Minh mong các bạn đừng lấy việc bận ra làm lý do mà hãy sắp xếp thời gian đọc những quyển sách quý mà hành trình đang gửi trao, để trở thành những người có chiều sâu, có kiến thức vững vàng trên mặt trận tư tưởng".

Trả lời câu hỏi của chiến sĩ Mai Nguyễn Đăng Tuấn - "Tại sao Trung Nguyên chọn vùng biển đảo xa xôi gian truân để đến trao tặng sách?", tiến sĩ Trần Hữu Đức - Tập đoàn Trung Nguyên Legend cho biết: "Chủ tịch của chúng tôi mong muốn cả quốc gia khởi nghiệp toàn diện về mọi mặt, mong muốn cả quốc gia trỗi dậy từ tinh thần, khát vọng lớn khởi nghiệp kiến quốc mà thế hệ thanh niên, các bạn trẻ ở khắp nơi trên đất nước chính là người đang gánh vách trọng trách lớn lao này. Vì vậy hành trình đi khắp nơi, từ thành phố đến nông thôn, từ vùng núi cao đến biển đảo, từ đồng bằng đến hải đảo… Hơn hết, Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ từng có tuổi thơ tại vùng đất Tây Nguyên hẻo lánh, nghèo khổ… nên rất đồng cảm và thấu hiểu những tâm tư, trăn trở của hàng triệu bạn trẻ thanh niên - đặc biệt là các bạn trẻ, thanh niên nơi vùng sâu vùng xa đang mày mò tìm kiếm công thức, con đường để làm giàu, lập thân khởi nghiệp. Vì vậy, Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ dành tâm huyết để chọn lọc những cuốn sách quý, đúc rút công thức thành công gửi đến các bạn trẻ, nhằm giúp các bạn rút ngắn con đường khởi nghiệp kiến quốc".

Một thắc mắc khác của chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đặt ra cho hành trình là: "Tại sao Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ lại chọn 5 cuốn sách: Quốc gia khởi nghiệp; Khuyến học; Nghĩ giàu làm giàu; Đắc nhân tâm; Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách để trao gửi đến thanh niên Việt mà không phải những cuốn sách khác?", tiến sĩ Trần Hữu Đức lý giải: "Bộ 5 quyển sách trên là những câu chuyện, những bài học được đúc rút từ những quốc gia, dân tộc có sự phát triển vượt bậc nhất trên thế giới; đặc biệt là các bài học về khát vọng, ý chí và sự sáng tạo để đạt được thành công của các cá nhân ưu tú, góp phần vào sự phát triển của mỗi quốc gia. 5 cuốn sách sẽ giúp thanh niên hiểu rằng, một quốc giá có giàu mạnh, độc lập và có ảnh hưởng thì trước tiên, mỗi công dân của mỗi quốc gia đó phải là những cá nhân giàu mạnh, độc lập và là người biết gắn kết cộng đồng".

Trao gửi những quyển sách quý đến cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân nói riêng, thanh niên quân đội nói chung chính là gửi gắm tấm lòng nhiệt thành, tha thiết của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ để xây dựng tinh thần khởi nghiệp - kiến quốc cho thế hệ trẻ - xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng, tinh thần đó bao gồm: Tinh thần khát vọng vươn lên chinh phục những đỉnh cao bằng trí huệ, bản lĩnh, danh dự của bản thân; tinh thần chiến binh dám dấn thân đua tranh, dám đương đầu và thách thức với thất bại, với nghịch cảnh dù đó là thiên tạo hay nhân tạo; tinh thần thực thi sáng tạo có trách nhiệm trong mọi hoàn cảnh hướng đến gia trị Chân - Thiện - Mỹ; tinh thần kinh tài bằng tư duy của một doanh nhân với mục tiêu làm giàu bền vững cho cá nhân, gia đình, quốc gia, dân tộc.

Chia tay các cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân trong cái nắng nóng đỏ lửa của miền Trung, Hành trình từ Trái tim vùng biển đảo tiếp tục rẽ sóng vượt trùng khơi mang ánh sáng tri thức, trao tặng những cuốn sách quý đổi đời đến với các bạn trẻ, thanh niên, học sinh, quân và dân huyện đảo Côn Sơn - Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 25.6 và từ ngày 27.6 - 1.7 hành trình đến vùng biển phía Nam - Tây Nam của Tổ quốc, đến huyện đảo Phú Quốc - Thổ Chu - Hòn Khoai - Hòn Sơn,… nhằm truyền cảm hứng, trao tri thức đến thanh niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ về một tinh thần chiến binh dũng mãnh, tinh thần tự hào bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời đại mới, tinh thần kỷ luật trong khởi nghiệp của quân đội.

Ý chí vĩ đại tạo nên dân tộc vĩ đại!

KHI CÙNG NHAU, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!