Trung ương Đoàn thăm và tặng quà tết tại Phú Yên

Trong đó, đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà cho gia đình trung úy Nguyễn Quốc Cùng (ở thôn Phú Tân 2, xã An Cư, H.Tuy An), kỹ thuật viên ra đa ở đảo Phan Vinh (huyện đảo Trường Sa); tặng 10 xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn , 15 suất học bổng Vừ A Dính (1 triệu đồng/suất), 15 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho thiếu nhi các trường: Tiểu học An Hiệp, Tiểu học An Định, Tiểu học - THCS Lê Duẩn (H.Tuy An); tặng 10 suất học bổng cho học sinh THPT (2 triệu đồng/suất); tặng 3 tủ sách thiếu nhi cho học sinh tiểu học và THCS, 100 suất quà cho thiếu nhi (400.000 đồng/suất).