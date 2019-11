'Trưởng thành, mạnh mẽ hơn khi sát cánh cùng đồng đội'

Đó là lời tâm sự của anh Lê Đặng Lộc (tỉnh Đồng Tháp), đạt danh hiệu thủ khoa tại lễ đăng quang Trại Huấn luyện viên cấp 1 T.Ư Hội LHTN VN - Trại Nguyễn Chí Thanh, khu vực Tây Nam bộ năm 2019, diễn ra vào tối 1.11, do T.Ư Hội LHTN VN tổ chức tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Long An (huyện Thạnh Hóa, Long An).