Từ bỏ việc làm ở Đức, trở thành thủ lĩnh tình nguyện giúp bà con vùng cao

Nguyễn Siêu Hạnh sinh năm 1987 tại TP.HCM, là con trong một gia đình có bố là quân nhân, mẹ làm nội trợ. Anh tốt nghiệp loại giỏi 2 trường ĐH (ngành công nghệ thông tin Trường NIIT và quản trị kinh doanh Trường UBI). Năm 2019, anh được chọn vào nhóm thủ lĩnh đầu tiên của Obama Foundation, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm 200 nhà lãnh đạo mới nổi tiêu biểu từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Đầu năm 2020, anh là một trong 10 gương mặt nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia do T.Ư Đoàn trao tặng cho những trưởng nhóm tình nguyện có thành tích xuất sắc nhất. Tổ chức tình nguyện JOY của anh vừa được GIVE Asia, nền tảng gây quỹ của Singapore hoạt động ở khắp châu Á, cấp quyền để có thể gây quỹ trên toàn châu Á.Nhiều năm qua, anh dấn thân vào hoạt động tình nguyện và đến nay vẫn chưa nghĩ đến việc lập gia đình với lý do "còn nhiều việc phải làm quá".