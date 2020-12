Từ cậu bé trường làng đến tác giả của những nghiên cứu quan trọng

Từ năm 2019 - 2020, khi đang hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Cộng hòa Czech, anh đã có 9 bài báo đăng trên những tạp chí uy tín được xếp vào danh mục SSCI/SCIE với tổng IF (2019) > 40. Trong đó có 4 bài xếp hạng A* (tất cả là tác giả chính) và 3 bài xếp hạng A (2/3 bài là tác giả chính) (theo ABDC - là bảng xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới trong ngành kinh tế, tài chính và quản trị kinh doanh). Ngoài ra, anh còn có 7 bài báo đăng trên các hội thảo quốc tế tại châu Âu và Việt Nam. Anh còn có 2 công trình tiêu biểu: Nghiên cứu thứ nhất công bố trên tạp chí Tourism Management (tác giả số 1, IF = 7.431, A* - ABDC, xếp hạng số 1 trong ngành quản trị khách sạn và du lịch - theo WoS và Scopus). Dựa theo số lượng trích dẫn, là bài báo có ảnh hưởng nhất trong năm 2019 và 2020 trên tạp chí Tourism Management; Nghiên cứu thứ hai công bố trên tạp chí International Journal of Hospitality Management (tác giả số 1, IF = 6.701, A* - ABDC, xếp hạng số 3 trong ngành quản trị khách sạn và du lịch - theo WoS). Dựa theo số lượng trích dẫn, là bài báo có ảnh hưởng nhất trong năm 2020 trên tạp chí International Journal of Hospitality Management. Đặc biệt, bài báo này được nhà xuất bản Elsevier ghi nhận là bài báo có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội trong số những bài báo trên tạp chí này trong năm 2019 - 2020.