T.Ư Đoàn hỗ trợ người dân vùng lũ tại Thanh Hóa

Ngày 8.8, đoàn công tác của T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình, người thân của các nạn nhân chết và mất tích do lũ cuốn trôi tại các huyện Quan Sơn và Mường Lát (Thanh Hóa).

Tại huyện Quan Sơn, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 đã làm 5 người chết và 8 người hiện đang mất tích. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên người thân, gia đình các nạn nhân, đồng thời trao tiền hỗ trợ để giúp các gia đình khắc phục hậu quả thiên tai.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đoàn viên Phạm Bá Huy vì có hành động dũng cảm cứu người ẢNH MINH HẢI

Đại diện T.Ư Đoàn cũng đã trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đoàn viên Phạm Bá Huy (26 tuổi, ngụ tại bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn) vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 3.8, ông Lương Văn Chon (52 tuổi, ngụ tại bản Sa Ná, là một trong những người bị lũ cuốn trôi) mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Không ngại hiểm nguy, anh Huy đã quên thân mình, ra giữa dòng nước lũ cứu được ông Chon vào bờ an toàn.

Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Thanh Hóa ẢNH MINH HẢI

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng ban Thanh niên nông thôn (T.Ư Đoàn), và đoàn công tác đã thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân huyện Quan Sơn. Đồng thời, ghi nhận trong những ngày qua, tuổi trẻ Thanh Hóa đã kịp thời có mặt tại những nơi chịu thiệt hại do mưa lũ giúp người dân khắc phục hậu quả.

“Các bạn đoàn viên, thanh niên tại địa phương và thanh niên tình nguyện hơn lúc nào hết cần phát huy sức mạnh tuổi trẻ , không quản ngại khó khăn để giúp người dân những nơi bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ. Công việc những ngày qua và sắp tới còn nhiều, như giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, dựng nhà mới; hướng dẫn, giúp đỡ các đoàn tình nguyện khác, các đoàn cứu trợ… nên tuổi trẻ chúng ta phải đi đầu, phải sát cánh cùng người dân cho đến khi cuộc sống bà con được ổn định”, chị Nguyễn Thị Thu Vân nói.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình có người mất tích ẢNH MINH HẢI

Tại huyện Mường Lát, đoàn công tác của T.Ư Đoàn cùng đại diện Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho người thân của 3 nạn nhân tử vong do mưa lũ.

Đoàn cũng đã trao quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Thao Văn Súa (33 tuổi, Trưởng công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, là 1 trong 3 nạn nhân chết vì mưa lũ ở huyện Mường Lát) vì đã dũng cảm quên mình trong thực hiện nhiệm vụ vận động các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 3.

Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Thao Văn Súa ẢNH MINH HẢI

Trước đó, đêm 3.8, trên địa bàn huyện Mường Lát mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 3. Anh Thao Văn Súa được giao nhiệm vụ xuống các hộ dân ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, nơi có nguy cơ bị sạt lở vận động bà con di rời đến nơi an toàn.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, bất ngờ đất đá từ trên cao sạt lở xuống, vùi lấp anh Súa. Đến ngày 4.8, người dân cùng chính quyền địa phương mới đưa được thi thể anh Súa ra khỏi khu vực bị nạn và tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.