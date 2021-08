T.Ư Đoàn phát động phong trào thi đua đặc biệt để chiến thắng đại dịch Covid-19

Chiều 31.8, T.Ư Đoàn tổ chức triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” và phát động phong trào thi đua đặc biệt “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và các Bí thư T.Ư Đoàn.

Tại đầu cầu TP.HCM có sự tham dự của lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM. Tại đầu cầu tỉnh Đồng Nai có lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh đoàn Đồng Nai.

Chương trình có sự tham dự của Hoa hậu H’Hen Nie, đại sứ chương trình “Triệu túi an sinh” và đại diện lãnh đạo các đơn vị đồng hành.

Đại diện Vietcombank trao biển tượng trưng đồng hành cùng chương trình cho T.Ư Đoàn Ảnh Bảo Anh

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân đồng hành chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, T.Ư Đoàn phát động phong trào thi đua đặc biệt “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và triển khai chương trình “Triệu túi anh sinh”.

Theo kế hoạch, phong trào thi đua đặc biệt này được thực hiện từ ngày 26.8 đến khi tình hình dịch bệnh được cơ bản kiểm soát trên toàn quốc.

Các nội dung thi đua trọng tâm của phong trào gồm: thi đua triển khai toàn diện các giải pháp huy động nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Thi đua phát huy tinh thần “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng” của các cấp bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên.

Đại diện nhà tài trợ (bên trái) trao biển đồng hành cùng chương trình Ảnh Bảo Anh

Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin , chú trọng các hoạt động trên nền tảng số, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tới các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới của Đảng, Chính phủ.

"Để phong trào thi đua đặc biệt này được triển khai thiết thực, hiệu quả, tôi đề nghị các ban, đơn vị T.Ư Đoàn thi đua tham mưu triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã ban hành. Trọng tâm là các chương trình “Triệu túi an sinh”, “Triệu bữa cơm”, “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”; chương trình “Triệu ly sữa và Hành trình của những cuốn sách”, “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”; chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”...", anh Huy nói.

Anh Huy cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuyến đầu trong thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương. Tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các đội hình “Chốt giao thông - lưu thông hàng hóa”, đội hình “Phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm”; trực các chốt kiểm soát; hỗ trợ hậu cần tại các khu cách ly..., đồng thời phối hợp với ngành GD-ĐT chăm lo việc học, tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên trong điều kiện dịch bệnh...

Trao tặng 81.400 túi quà an sinh trị giá hơn 20 tỉ đồng

Tại buổi lễ phát động, T.Ư Đoàn triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” nhằm tiếp tục đồng hành, giúp đỡ người dân nghèo, nhóm người yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ban tổ chức cho biết, chương trình “Triệu túi an sinh” được triển khai từ ngày 20.8 đến khi công bố hết dịch Covid-19 và được triển khai tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trước mắt tập trung tại TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai và các tỉnh bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19.

Anh Bùi Quang Huy (bên trái) nhận biển tượng trưng đồng hành cùng chương trình của đại diện HD Bank Ảnh Bảo Anh

Chương trình phấn đấu sẽ trao tặng 1 triệu túi quà an sinh đến khi công bố hết dịch Covid-19. Mỗi “ Túi quà an sinh ” là túi lương thực, thực phẩm như gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, rau củ cho người dân sử dụng trong vòng 1 tuần, trị giá 250.000 đồng/túi, hoặc “Túi thuốc an sinh” bao gồm thuốc cơ bản phòng chống Covid-19 theo danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế , có giá trị 150.000 đồng/túi.

Từ khi phát động đến nay, chương trình đã trao 11.400 “Túi quà an sinh” trị giá hơn 2,8 tỉ đồng đến 11.400 hộ gia đình khó khăn tại Hà Nội và 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

Tại chương trình này, T.Ư Đoàn đã tiếp nhận ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với 94.000 "Túi quà an sinh" và "Túi thuốc an sinh" với tổng trị giá là 23,3 tỉ đồng.

Cũng tại chương trình, thay mặt các đơn vị đồng hành, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã trao 81.400 "Túi quà an sinh" trị giá hơn 20 tỉ đồng cho các tỉnh, thành phố. Trong đó, có 20.000 "Túi quà an sinh" trị giá 5 tỉ đồng cho người dân khó khăn tại TP.HCM; 61.400 "Túi quà an sinh" trị giá 15,35 tỉ đồng cho người dân khó khăn tại tỉnh Đồng Nai. Số “Túi quà an sinh” còn lại sẽ được tiếp tục trao tặng cho người dân khó khăn tại Bình Dương, Long An và các tỉnh, thành đang phải thực hiện giãn cách xã hội.

Toàn bộ “Túi quà an sinh” sẽ được các tỉnh, thành Đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương trao trực tiếp đến người dân, đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, thực hiện theo các quy định về phòng, chống Covid-19.

Dịp này, Chương trình “Triệu túi an sinh” đã ra mắt Cổng ủng hộ trực tuyến: www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn để các tổ chức, cá nhân dễ dàng ủng hộ, đồng hành cùng chương trình.