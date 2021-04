‘Tự nhiên anh em công nhân thích Đoàn'

Đa số đều vượt chỉ tiêu Theo báo cáo của T.Ư Đoàn, trong Tháng Thanh niên năm 2021, các cấp bộ Đoàn đã huy động 1.344.522 lượt thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (tăng 2.58 lần so với năm 2020); trồng mới 1.894.707 cây xanh, xây dựng mới 230 cầu giao thông nông thôn (tăng 78,3% so với số cầu được xây mới năm 2020). Có 2.240.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 (tăng 193% so với năm 2020). Đoàn viên, thanh niên cả nước đã đề xuất được 81.185 ý tưởng sáng tạo trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo sinh viên Việt Nam tại địa chỉ website: http://ytuongsangtao.net (tăng 19,1% so với năm 2020). Toàn Đoàn đã tổ chức 16.414 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, kết nạp mới 291.834 đoàn viên, tăng hơn 3 lần so với năm 2020. Có 35.292 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 6716 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng (lần lượt tăng 33% và 27% so với năm 2020). Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu của Tháng Thanh niên đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra theo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Tiêu biểu, số dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được Đoàn hỗ trợ là 3.012, vượt 231,3% chỉ tiêu năm 2020.