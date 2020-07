Tuổi trẻ Bình Phước thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Ngày 27.7 hàng năm là dịp để tuổi trẻ cả nước tri ân các anh hùng, liệt sĩ bằng những công việc, hành động thiết thực ẢNH: HOÀNG GIÁP

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn ”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; hơn 500 đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Phước đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; kính cẩn, nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính của tuổi trẻ hôm nay đối với các anh, các chị - những người đã cống hiến cả đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước hiện là nơi an nghỉ của gần 5.000 anh hùng, liệt sĩ

Ngay sau lễ dâng hương, hơn 500 đoàn viên, thanh niên đã đến cùng đến các phần mộ thắp những cây nến, những nén nhang thơm.

Đoàn viên, thanh niên cùng chính quyền địa phương thăm tặng quà gia đình chính sách tại xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài ẢNH: HOÀNG GIÁP