Tuổi trẻ Bộ Công an ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2020

Sáng 5.6, tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm ( Ninh Thuận ), Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Ninh Thuận và Cục Y tế - Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 và triển khai hoạt động Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Có hơn 500 đoàn viên, thanh niên trong và ngoài lực lượng công an nhân dân tham dự.