Tuổi trẻ Cà Mau ‘bừng sáng’ khát vọng lập nghiệp kiến quốc

Nhiều bạn trẻ tại vùng đất cuối trời Nam của Tổ quốc cảm thấy hứng khởi lập thân, lập nghiệp và kiến quốc khi tiếp xúc với sách quý đổi đời.

Học sinh tại H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau phải đi học bằng xuồng vì giao thông trắc trở

Giải tỏa “cơn khát” sách cho cư dân sông nước

Ngày 19.9, “Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” vùng sâu - vùng xa miền Đông và vùng sông rạch ĐBSCL do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng và thực hiện tiếp tục lưu lại tại “đất mũi” Cà Mau để giúp cho người dân vùng sông nước có thêm khát vọng học tập, lao động nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trong ngày thứ hai hoạt động của chuyến hành trình tại Cà Mau, Hoa hậu Hương Giang cùng 2 Á hậu: Hoàng My, Mâu Thủy và ca sĩ Uyên Linh tiếp tục mang đến cho các học sinh, sinh viên vùng đất cực Nam của Tổ quốc hàng ngàn cuốn sách quý đổi đời do Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, với hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại.

Trong buổi sáng, Hành trình từ Trái tim phải di chuyển bằng xuồng qua nhiều kênh rạch chằng chịt tại Cà Mau để mang “Tủ sách nền tảng đổi đời” cho Trường tiểu học Phong Điền và Trường THCS 2 Phong Điền (xã Phong Điền, H.Trần Văn Thời) để giúp thầy và trò nhà trường có thêm niềm hứng khởi để lập nghiệp, kiến quốc.

Nhiều vị phụ huynh học sinh khi chứng kiến hành trình về một địa phương là vùng sâu của Cà Mau đã rất cảm động. Chị Bùi Hồng Chanh có con học lớp 1, Trường tiểu học Phong Điền, H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau nói: “Dân địa phương rất mừng khi Hành trình từ Trái tim đến tận nơi để tặng các cuốn sách quý như thế này. Chúng tôi sẽ đọc và nghiên cứu để có kinh nghiệm và giáo dục con em mình phải có ý chí cầu tiến học tập để có tương lai tươi sáng, dân giàu thì nước mới mạnh được”.

Hoa hậu Hương Giang và các Á hậu Mâu Thủy, Hoàng My chụp hình lưu niệm với học sinh Trường THCS 2 Phong Điền, H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Nhiều học sinh ở tại H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trước đây chỉ nghe thoáng qua tên của 5 cuốn sách: Quốc gia khởi nghiệp của tác giả Saul Singer và Dan Senor; Đắc nhân tâm của Dale Carnegie; Nghĩ giàu - Làm giàu của Napoleon Hill; Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách của Chung Ju Yung và Khuyến học của Fukuzawa Yukichi do Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ chọn lựa, giới thiệu. Trước đây, hầu hết các em đều rất muốn sở hữu một trong những cuốn sách quý trên để có được kiến thức, tuy nhiên do điều kiện đi lại khó khăn nhiều em vẫn chưa thể tiếp cận với bộ sách quý này. Vì vậy, ngay sau khi nhận được bộ sách do hành trình trao tặng, các em đọc ngấu nghiến không bỏ sót một chữ nào trong từng trang sách.

Em Nguyễn Thị Như Huyền, lớp 6A1, Trường THCS 2 Phong Điền, H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau nói: “Nghe tin trường em được tặng sách quý đổi đời em rất mừng, sắp tới em có thể được đọc và tìm hiểu kinh nghiệm của những người thành công trong bộ sách để có thể áp dụng. Em rất cám ơn chương trình”.

Thầy Trần Việt Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS 2 Phong Điền cho hay, việc có được bộ sách quý đổi đời của Hành trình từ Trái tim trao tặng sẽ giúp trường giải tỏa được “cơn khát” thiếu sách nghiên cứu tại trường và giúp cho học sinh có thêm điều kiện trau dồi kiến thức, kinh nghiệm sống để thực hiện ước mơ. “Tôi cám ơn Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã thực hiện những chương trình tặng sách ý nghĩa như thế này. Có được bộ sách sẽ góp phần giúp cho học sinh có thêm định hướng nghề nghiệp và tương lai của mình. Tôi quan tâm và chú ý đến cuốn Đắc nhân tâm của Dale Carnegie và nhà trường có thể nghiên cứu giáo dục nâng cao đạo đức cho học sinh”, thầy Trần Việt Thắng cho biết.

Không có điều gì là không thể

Cũng tại TP.Cà Mau, “Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” đã mang đến những phút giây hạnh phúc ngất ngây cho hàng trăm học sinh, sinh viên của Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau. Được thành lập vào năm 2015, trường chỉ vỏn vẹn có 80 sinh viên theo học, đến nay sau 4 năm hình thành, trường đã thu hút 1.050 học sinh, sinh viên theo học bậc cao đẳng và trung cấp nghề. Học sinh, sinh viên học tập tại trường vốn là con em tại Cà Mau và một số huyện giáp ranh của tỉnh Bạc Liêu, nguồn thu kinh tế chủ yếu từ nông nghiệp làm ruộng, nuôi tôm; đa số học sinh, sinh viên của trường đều có ý chí và khát vọng vươn lên để lập thân, lập nghiệp nhưng còn e ngại vì chưa định hướng rõ tương lai nên “Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” đến tặng “Tủ sách nền tảng đổi đời” rất đúng thời điểm giúp cho các sinh viên thể hiện ước mơ, hoài bão khát vọng của bản thân.

Em Lý Nguyễn, sinh viên lớp Điện công nghiệp Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau nâng niu cuốn Đắc nhân tâm và nói: “Học ra trường em sẽ đi làm một thời gian để tích lũy vốn và kinh nghiệm. Nếu thuận lợi em sẽ mở cửa hàng kinh doanh thiết bị điện để làm chủ. Em rất cần nghiên cứu học hỏi bí quyết thành công từ các nhân vật trong sách được tặng trong hôm nay để làm hành trang kinh nghiệm cho mình”.

Hoa hậu Hương Giang tặng sách cho sinh viên Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau đặt câu hỏi giao lưu trong buổi tặng sách của Hành trình từ Trái tim

Chia sẻ kinh nghiệm để dẫn đến thành công với các bạn sinh viên, Hoa hậu Hương Giang khuyên các sinh viên, học sinh Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau nên mạnh dạn thực hiện mục tiêu ước mơ của mình. “Trong cuộc sống, chẳng ai biết trước cuộc sống ngày mai của mình như thế nào? Nên các bạn cứ học, cứ đi trải nghiệm thật nhiều và nghĩ lớn hơn những gì mình đang có. Nếu các bạn đọc sách, đi nhiều nơi sẽ thấy thế giới này rất rộng và có rất nhiều việc cần phải làm”, Hoa hậu Hương Giang nói.

Hoa hậu Hương Giang và các Á hậu Mâu Thủy, Hoàng My và ca sĩ Uyên Linh trong buổi giao lưu sinh viên Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau cho hay: “Chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến hành trình đã đi đến những vùng sâu, vùng xa vô cùng hẻo lánh để đưa những thông điệp vô cùng ý nghĩa, giúp cho cộng đồng sống mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn. Tầm nhìn của trường đến năm 2025, chúng tôi sẽ phấn đấu trở thành một trong những trường đào tạo nghề chất lượng cao hàng đầu ở Việt Nam nên Hành trình từ Trái tim mang tặng sách quý đổi đời rất có giá trị, mang đến kinh nghiệm không có tiền bạc nào có thể đổi được. Khi đọc những cuốn sách mà Tập đoàn Trung Nguyên Legend tặng thấy rất hay và ý nghĩa, thực sự Hành trình đã truyền khát vọng và cảm hứng cho thế hệ trẻ để thực hiện những điều lớn lao. Tôi tin rằng các em học sinh, sinh viên của trường và người dân tỉnh Cà Mau sẽ tiếp nhận và đúc kết thành kinh nghiệm hay cho mình để khởi nghiệp và kiến quốc như ý nghĩa hành trình mong muốn”.