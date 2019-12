'Tuyên ngôn xanh' ngày cuối năm với đồ cũ

Những ngày cuối tuần cuối cùng trong năm, những gian hàng đồ cũ ( second hand) của chợ Hoàng Hoa Thám, chợ Bàn Cờ... ở TP.HCM đông nghịt bạn trẻ chọn lựa giày dép, quần áo, nón cũ...

"Cũ người mới ta"

Trần Kiều Anh, sinh viên năm hai Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết bạn mua đủ loại đồ cũ từ quần áo, giày dép, balo, cả điện thoại và một số đồ điện dụng nếu còn sử dụng tốt.

Chợ đồ cũ Hoàng Hoa Thám Trần Hằng “Bên cạnh lối sống giảm nhựa, giảm rác thì việc mua đồ cũ (second hand) cũng góp phần rất lớn trong việc bảo vệ môi trường. Một chuyện gần đây là mình mua 7 chiếc áo, mỗi chiếc in một chữ cái từ Monday (Thứ hai) đến Sunday (Chủ nhật) để mặc thường xuyên, để mình không mua nhiều đồ nữa. Chỉ mua thêm ít quần thay đổi thôi”, Kiều Anh nói.

Cũng thường tìm mua những mặt hàng đồ cũ, Nguyễn Hoài Thiên Phương, 24 tuổi, ngụ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, kể: “ Mình chọn mua đồ đã dùng vì giá thành rẻ và đẹp nữa. Tiết kiệm tiền cho bản thân và tiết kiệm cho cả môi trường. Có nhiều đồ cũ (second hand) đẹp và lạ mắt, ít bị đụng hàng, chất vải đẹp. Với phong cách của các bạn trẻ bây giờ thì thích kiểu năng động, bụi bặm như thời trang đường phố thì đồ second hand là lựa chọn hợp lí và phù hợp với túi tiền”.

Nguyễn Bạch Mai, 29 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho hay: “Mua đồ second hand không chỉ bảo vệ môi trường mà nó còn tốt cho xã hội nữa vì tận dụng được nguồn lực. Chuyển nguồn lực từ nơi này sang một nơi khác cần nó hơn. Thay vì bỏ đi một vật dụng là xả toàn bộ hoặc phần lớn vật dụng đó ra môi trường thì để lại cho người khác dùng. Cũ người thì mới ta. Như vậy vừa tiết kiệm sản phẩm, vừa bảo vệ môi trường ”.

Không chỉ quần áo, nhiều bạn trẻ cũng mua đồ cũ là giày, dép, nón, túi xách Trần Hằng Tuy nhiên, mua đồ cũ cũng có cái khó của nó. Người mua phải biết cách xem hàng thì mới chọn được hàng chất lượng. Vì không phải đồ cũ nào cũng còn dùng được, theo chia sẻ của Bạch Mai.

Phạm Quỳnh Hương, 22 tuổi, ngụ ở thành phố Đà Nẵng, hiện bán đồ cũ qua mạng chia sẻ với chúng tôi rằng: “Thực ra, mua đồ second hand không hẳn là bảo vệ môi trường. Có một vài nước cấm nhập khẩu quần áo second hand vì không đảm bảo vệ sinh và có thể gây ra bệnh về da nên khâu xử lí cần phải làm rất kỹ. Tiêu dùng đúng mực, sử dụng hợp lý, đúng mục đích và gìn giữ để không thừa thãi là đã góp phần gìn giữ môi trường rồi dù là đồ cũ hay đồ mới”.

Nguyễn Viết Thuận, 31 tuổi, đã phát triển dự án Books Hand To Hand, kêu gọi mọi người trao đổi sách cũ, quyên góp sách đã đọc rồi để chia sẻ với nhiều người khác. Anh cho hay: “Mỗi một người sử dụng sách second hand là có thêm 1 cây xanh không bị chặt để làm sách. Việc này không chỉ bảo vệ môi trường xanh hơn, sạch hơn mà còn giúp cuộc sống đơn giản hơn. Hơn nữa, khi những cuốn sách được truyền từ người này qua người khác, nó còn giúp cho việc chia sẻ kiến thức diễn ra mạnh mẽ hơn, tiết kiệm hơn và văn hóa đọc được duy trì với cách nó xứng đáng được như thế”.

Tiêu dùng chuẩn 3R

Nguyễn Thị Dạ Ly, 22 tuổi, sinh viên ĐH Fulbright Vietnam, đang quản lí trang bán đồ scũ của riêng mình cho rằng, dùng đồ secondhand là phù hợp với mô hình tiêu dùng trách nhiệm 3R: Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế (Reduce – Reuse – Recycle). “Quần áo kiểu ăn liền, đại trà khi hết thời thì sẽ chuyển sang bãi rác. Vì vậy, nhiều người chọn mua đồ second hand vì họ muốn rằng cái đẹp của mình không đánh đổi từ môi trường của con cháu”, Dạ Ly nói

Nguyễn Quý Tùng, 27 tuổi, ngụ tại TP.HCM, hiện đang quản lý page Tui là Rác nhằm chia sẻ cách nhìn về các vấn đề môi trường nói chung và rác thải nói riêng. Nhắc đến xu hướng mua đồ cũ để bảo vệ môi trường của người trẻ, Tùng chia sẻ rằng: “Theo mình, mua và dùng đồ second hand không phải là xu hướng nữa, nó chỉ mới với cộng đồng sống xanh thôi chứ thực ra đã xuất hiện từ lâu rồi. Dạo gần đây lối sống chuộng đồ second hand trở nên rầm rộ vì lượng lớn người muốn sống xanh trên mọi mặt trận, từ những việc gần nhất, dễ nhất mà bản thân có thể làm”.

Nói về việc dùng đồ cũ theo quy tắc 3R, Tùng chia sẻ: “Đồ second hand là đồ đã được sử dụng nhưng do người trước không còn nhu cầu nên chuyển nhượng lại. Đấy là tái sử dụng. Thay vì mua đồ mới thì giảm nhu cầu xuống, không nhất thiết là phải mới 100%. Đấy là tiết giảm. Cuối cùng, chúng ta có thể mua đồ second hand về để cắt may lại theo sở thích cá nhân. Đấy là tái chế”.