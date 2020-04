UNICEF: Hàng triệu trẻ em có nguy cơ bị xâm hại trên mạng trong dịch mùa Covid-19

TS Howard Taylor, Tổng giám đốc Điều hành Tổ chức Hợp tác Toàn cầu chấm dứt bạo lực , cho hay đại dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra dẫn đến tăng thời gian người sử dụng nhìn vào màn hình các thiết bị hơn bao giờ hết.

Trường học đóng cửa, các biện pháp cách ly nghiêm ngặt khiến cho ngày càng nhiều gia đình phụ thuộc vào công nghệ và các giải pháp số để duy trì việc học tập của con cái, giải trí và kết nối với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng có kiến thức, kỹ năng và nguồn lực cần thiết để bảo vệ bản thân an toàn trên mạng.

Bên cạnh đó, thiếu giao tiếp trực tiếp với bạn bè và bạn trai, bạn gái có thể dẫn đến những hành vi có nguy cơ cao như gửi hình ảnh gợi tình, trong khi đó tăng thời gian lên mạng không kiểm soát có thể khiến trẻ em tiếp xúc với những nội dung độc hại, bạo lực cũng như tăng nguy cơ bị bắt nạt trên mạng.

Vì vậy, UNICEF cùng với các đối tác như Tổ chức Hợp tác Toàn cầu chấm dứt bạo lực đối với trẻ em, Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Tổ chức Giáo dục , Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), Liên minh toàn cầu WePROTECT, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Tuổi thơ thế giới của Mỹ, đưa ra một văn bản chuyên môn mới để hối thúc các chính phủ, ngành công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, giáo viên và cha mẹ cần cảnh giác, có các biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu những nguy cơ có thể xảy đến, và đảm bảo những trải nghiệm trên mạng của trẻ em được an toàn, tích cực trong đại dịch Covid-19.

“Trong đại dịch Covid-19, cuộc sống của hàng triệu trẻ em đang tạm thời bó hẹp trong gia đình và màn hình. Chúng ta cần hỗ trợ trẻ em thích ứng với thực tế mới này”, bà Henrietta Fore, Tổng giám đốc điều hành UNICEF, nhận định và kêu gọi: “Các chính phủ và ngành CNTT, truyền thông chung tay đảm bảo an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên trên mạng bằng việc tăng cường tính năng đảm bảo an toàn và các công cụ mới giúp cha mẹ và giáo viên có thể dạy cho con và học sinh sử dụng internet một cách an toàn”.