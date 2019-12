Vẽ cho... cộng đồng

Từ vẽ để sống với nghề...

Khoảng 3 năm trước, khi được chuyển lên huyện vùng cao Đakrông (Quảng Trị) công tác, cô giáo dạy môn mỹ thuật Trần Thị Nhạn (29 tuổi) hết sức ngỡ ngàng khi học trò nơi đây dù đời sống còn khó khăn nhưng rất đam mê hội họa. Giấc mơ của cô Nhạn ngay từ những ngày đầu ấy chính là làm sao cho trường lớp ở vùng cao này luôn ngập tràn trong sắc màu tươi vui.

Gắn bó với sự nghiệp trồng người ở vùng cao, cô Nhạn thấy nhiều ngôi trường trong vùng tuy được đầu tư xây dựng khá khang trang nhưng vẫn chưa thực sự đẹp mắt, đặc biệt là những bức tường không được tô sinh động như dưới miền xuôi. Tại sao không góp sức làm đẹp cho các ngôi trường để mỗi ngày đến lớp, học sinh thêm hào hứng? Ý tưởng ấy nhanh chóng được cô Nhạn chia sẻ với giáo viên mỹ thuật công tác tại các trường vùng cao khác.

Năm 2016, nhóm Art For You của cô Nhạn và những người bạn đã được thành lập, mục tiêu là vẽ tranh tường cho các trường học vùng cao. Nhóm có 4 thành viên nòng cốt và nhiều tình nguyện viên . Hầu hết được đào tạo chuyên ngành mỹ thuật ở các trường cao đẳng , đại học và hiện công tác tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông. Tranh thủ dịp hè hay thứ bảy, chủ nhật, họ lại gặp gỡ để vẽ theo lời “nhờ vả” hoặc hợp đồng. “Công việc ngoài giờ lên lớp này mang lại cho tôi và các thành viên trong nhóm rất nhiều điều ý nghĩa”, cô Nhạn chia sẻ.

Công tác ở các trường khác nhau nên mỗi khi nhận hợp đồng nào đó, thành viên nhóm Art For You phải thu xếp thời gian, lịch trình chu đáo. Mỗi dịp hội ngộ là một lần bận rộn đối với họ. Sau khi thống nhất ý tưởng, các thành viên trong nhóm nhanh chóng vệ sinh tường, sơn lót, phác họa, vẽ chi tiết, tô màu… Các sản phẩm đầy tính nghệ thuật từ đó ra đời, được đánh giá cao. “Tiếng lành đồn xa”, lời mời từ các tổ chức, cá nhân đến với nhóm ngày càng nhiều. “Chúng tôi đã sống được với nghề của mình, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng”, cô Nhạn nói.

... đến làm thiện nguyện

Chúng tôi vô tình gặp các thành viên nhóm Art For You trong dịp họ về TP.Đông Hà tham gia chương trình “ Cột điện nở hoa ” do Thành đoàn Đông Hà phối hợp với Đoàn Trường CĐ Sư phạm tỉnh tổ chức.

Khoác chiếc áo xanh màu thiện nguyện, Lê Phi Hoài (30 tuổi, giáo viên ở H.Hướng Hóa), một thành viên trong nhóm, cho hay hôm nào không bận việc trường việc lớp là đón xe về thành phố để cùng các thành viên khác làm đẹp cho những chiếc cột điện. “Công việc vất vả nhưng rất vui”, Hoài nói.

Giáo viên tham gia nhóm Art For You đều trẻ, vì thế các hoạt động từ thiện xã hội hướng về cộng đồng luôn có sức hút đặc biệt đối với họ. Giảng dạy ở vùng khó, những người trẻ giàu lòng nhân ái thường xuyên trích tiền lương để mua sách, vở cho học sinh nghèo; thu gom, giặt giũ áo quần cũ để tặng trẻ em ở bản; thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hộ dân đặc biệt khó khăn… Ngay những ngày đầu thành lập, nhóm Art For You đã mong muốn lồng ghép các hoạt động thiện nguyện với công việc vẽ tranh tường. Vì thế, khi nhận lời mời của một số nhóm thiện nguyện, họ nhanh chóng đồng ý.

Nhóm Art For You xác định vẽ tranh tường với tinh thần tình nguyện là chính. Họ “hy sinh” những ngày nghỉ bên người thân, gia đình để đến những nơi khó khăn, cần điểm tô sắc màu. Niềm vui lớn nhất đối với họ là những bức tranh đẹp mắt, ý nghĩa dần hoàn thiện. Cứ thế, Art For You đang đi rất đúng hướng trên sứ mệnh đặt ra từ ban đầu: Vẽ cho cộng đồng.