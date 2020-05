Vì sao đến hẹn lại lên, các cô gái đẹp thích chụp ảnh với hoa sen?

Hot girl Cao Thu Trang, 19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành báo in Học viện Báo chí Tuyên truyền vừa có bộ ảnh mới thực hiện với hoa sen ở huyện Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội.

Quảng cáo

Từng nặng 80 kg, cô giáo mầm non Lê Thùy Linh, 27 tuổi, giáo viên Trường mầm non New World, thành phố Bắc Giang, mới gây sốt khi chụp ảnh với hoa sen. Trong tà áo dài trắng, không ai nghĩ Lê Thùy Linh đã là mẹ của hai con 2 và 5 tuổi.