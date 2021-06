Việt Nam-UAE: Người hâm mộ trẻ dự đoán cầu thủ Việt Nam sẽ ghi bàn thắng

Vào lúc 23 giờ 45 phút đêm nay 15.6, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà UAE ở lượt trận cuối bảng G, vòng loại World 2022 khu vực châu Á.

Trận cầu đang thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Trước giờ trái bóng lăn trên sân cỏ, vấn đề mà được nhiều người đang quan tâm và đặt câu hỏi, đó là cầu thủ nào của đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ ghi bàn thắng vào đội tuyển UAE trong trận cầu tối nay

Anh Thanh Tuấn (35 tuổi), cựu cầu thủ đội tuyển Futsal Việt Nam, nhận định: “Theo tôi, Quang Hải sẽ là người ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam trong trận này. Đó có thể là một tình huống đá phạt cố định và cái chân trái “rất ngoan” của anh sẽ làm nên chuyện”.

“Mặc dù Tiến Linh đá rất hay và thể hiện tốt 2 trận đấu vừa qua trước đội tuyển Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên, trong trận này tôi cho rằng đội tuyển UAE đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, huấn luyện viên Bert Van Marwijk của UAE sẽ giao trọng trách cho các hậu vệ to kèm sát để Tiến Linh không có nhiều khoảng trống dứt điểm. Trong khi đó, Quang Hải chơi lùi sâu hơn một chút so với Tiến Linh, hoạt động tự do hơn, cho nên tôi dự đoán tối nay Quang Hải sẽ ghi bàn vào lưới UAE”, anh Tuấn phân tích.

Còn Giám đốc công ty Chuongsuki, anh Đức Chương (27 tuổi), ngụ trên đường Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, cho rằng: “Công Phượng sẽ ghi bàn thắng vào lưới UAE trong trận cầu bóng đá tối nay. Trong những trận cầu đẳng cấp, Công Phương thường sẽ tỏa sáng. Ở đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện nay thì cầu thủ đó chỉ có thể là Công Phượng ”.

Theo dự đoán của nhạc sĩ Đinh Quang Minh, Hội Nhạc sĩ TP.HCM, Tiến Linh sẽ “nổ súng” cho đội tuyển Việt Nam. “Đó có thể là bàn thắng không thể xuất thần như trận thắng 1-0 ở lượt đi tuyển Việt Nam đối đầu với UAE trên Sân vận động Mỹ Đình. Trong một trận đấu dự báo có nhiều khó khăn như trận cầu đêm nay, tôi tin rằng Tiến Linh cũng sẽ là người ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển UAE, đem lại niềm vui cho hàng triệu khán giả Việt Nam”.

Đồng quan điểm trên, Rapper Khoa Nhí (29 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết: “Theo tôi, Tiến Linh ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam vì đội tuyển Việt Nam có thể sẽ chơi phòng ngự, phản công nhanh nên khi có cơ hội Tiến Linh sẽ là người chớp thời cơ và tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta”.

Chị Trần Thiện Thảo (29 tuổi, chủ quán cà phê Cô Giáo Thảo tại TP.HCM), nhận định: “Những cầu thủ sẽ ghi bàn vào lưới đội tuyển UAE tối nay có thể là Tiến Linh hoặc Xuân Trường. Hai cầu thủ này rất biết cách tỏa sáng trong những trận cầu giằng co. Đặc biệt, Xuân Trường có nhiều cơ hội khẳng định mình với khả năng sút xa và đá phạt nên tôi nghĩ Xuân Trường sẽ tận dụng để ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta tối nay”.