Vinh danh giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc năm 2019

Danh sách các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019: Chị Nguyễn Thị Xuân Thu, Trường tiểu học Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Chị Đinh Thị Biển, Trường tiểu học Phương Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Chị Đàm Thị Thanh Nga, Trường Phổ thông dân tộc nội trú, huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng Anh Chu Quốc Hiệp, Trường tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Anh Nguyễn Văn Bình, Trường tiểu học Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Chị Thái Thị Kim Thúy, Trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Anh Phạm Văn Tiên, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Chị Đinh Thị Xuân, Trường THCS Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Anh Đỗ Chí Thành, Trường tiểu học Tân Hưng A, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Anh Nguyễn Văn Hoài Thanh, Trường tiểu học Phú Mỹ, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Anh Lê Văn Hiền, Trường tiểu học An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Chị Lê Thị Cẩm Hà, Trường tiểu học Trường Xuân A, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ Anh Nguyễn Thanh Phương, Trường tiểu học Xà Phiên 1, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Chị Diêm Nhật Minh, Trường tiểu học Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang