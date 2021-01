Vừa ăn bánh xèo vừa 'sống ảo' với tranh tường 3D đẹp mê hồn

“Là người con xa quê hương lập nghiệp, rất ít cơ hội được về nhà và rất nhớ gia đình nên khi mình làm bất cứ công việc gì mình cũng muốn liên kết và tái hiện lại những khung cảnh ấy. Một phần nữa là khi được kết hợp cùng bánh xèo hay những món ăn dân dã khác thì mọi thứ sẽ trở nên trọn vẹn, hấp dẫn và mình cũng có nhiều cảm hứng hơn”, Võ Đức Dự, chàng trai thực hiện những bức tranh tường 3D tái hiện khung cảnh nơi quê nhà làm nao lòng người tại quán bánh xèo Rau Rừng Phố Thành.

Một góc quê nhà giữa phố

Vừa đặt chân đến quán, ngay bên hông là hình ảnh cây chuối đàn gà hay đống rơm cùng bầy trâu tạo không gian vô cùng thân thương, khiến ai nhìn vào cũng thấy được cả bầu trời ký ức tuổi thơ ùa về. Đặc biệt những bức tranh này đều được thể hiện bằng hình thức tranh tường 3D nên nhìn sống động như thật.

Bức tường tranh 3D đẹp nao lòng người HOA NỮ

Một bức tranh chính ngay trong quán là khung cảnh ngôi nhà xưa cùng những cảnh vật gần gũi như cây hoa giấy trong nắng sớm, bàn trà nơi cha hay ngồi, kế cạnh là chú cún con nằm gọn bên khung cửa là nơi thực khách có thể chụp hình liên kết với không gian mở như một bữa ăn cùng gia đình và hoài niệm về tuổi thơ nơi có một góc nhỏ quê nhà.

Tiểu cảnh ông đồ cho chữ ngày tết dưới bàn tay của những họa sĩ tranh 3D trở nên sống động như thật HOA NỮ

“Quán khai trương vào dịp gần Tết Nguyên Đán 2021, nên mình thể hiện một tác phẩm liên quan đến văn hóa truyền thống là hình ảnh ông đồ bên bút nghiên giấy mực đang tặng chữ. Và các bức tranh thư pháp giúp gợi nhớ, gìn giữ và tôn vinh vẽ đẹp của văn hóa truyền thống mà ông bà xưa để lại”, Dự chia sẻ.

Hình ảnh cây chuối, đàn trâu bên đống rơm thân thương khiến người trẻ nao nao nhớ quê những ngày cuối năm HOA NỮ

Không kiềm được cảm xúc khi đặt chân đến nơi đây, Võ Thị Huyền Trân, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, bày tỏ: “Mình thấy trên Facebook và rất ấn tượng với những mảng tường được vẽ rất đẹp ở đây. Tìm đến thì mình càng thích hơn nữa vì thấy như ký ức quê nhà lại ùa về. Gần tết nữa, đến những không gian như thế này lại càng nao nao nhớ quê nhà da diết, vì cũng đã hơn 2 năm rồi mình chưa về quê ăn tết”.

Chụp hình sống ảo bên cây hoa đào ngày tết HOA NỮ

Trân cho biết cô nàng rất thích chụp hình sống ảo nên thường sẽ chọn đến những không gian quán có không gian đẹp như thế này.

Những chiếc lồng đèn cũng là điểm nhấn của quán để các bạn trẻ chụp hình sống ảo HOA NỮ

“Cảm giác vừa được ăn được uống, vừa có hình để sống ảo thì còn gì bằng. Mình thích những bức tường ở đây vì nhìn vào sống động như thật, chụp ở đây như đang có mặt ở quê nhà. Đến đây không những được thỏa sức sống ảo với những bức tường tranh 3D đẹp mê hồn mà còn được thưởng thức những chiếc bánh xèo giòn ngon và nhiều món ăn khoái khẩu khác nữa", Trân thích thú bày tỏ.

Từng góc với từng điểm nhấn khác nhau HOA NỮ

Nhiều dự án hướng về cộng đồng

Chia sẻ về lý do thực hiện quán bánh xèo độc đáo này, Dự cho biết hiện tại nghề nghiệp chính của anh chàng là họa sĩ vẽ tranh 3D, đã từng thực hiện rất nhiều những tác phẩm hội họa, thư pháp cũng như là tranh tường nên khi có cơ hội được hợp tác kinh doanh cùng anh Lê Duy Thanh, một người anh thân thiết của Dự, cũng rất yêu nghệ thuật và là người sáng lập nên quán bánh xèo Rau Rừng Phố Thành này nên dựa vào những kinh nghiệm trong khoảng thời gian làm nghề, Dự muồn đưa thể loại tranh tường 3D ứng dụng vào trong mô hình quán.

Đức Dự (bên trái) và anh Thanh bên những bức tường tranh 3D sống động tại quán HOA NỮ

“Mình đã cùng người anh lên những ý tưởng tổng quan để định hình phong cách cho quán mang hình hài thật sự mới lạ, vừa phải đảm bảo được các yếu tố nghệ thuật sáng tạo, sinh động nhưng lại gần gũi thân thuộc với tất cả mọi người”, Dự cho biết.

Góc tranh 3D về ông đồ thu hút bạn trẻ những ngày cuối năm HOA NỮ

Dự là một chàng trai đam mê hội họa, từ nhỏ đã rất yêu thích các bộ môn nghệ thuật nên khi rời ghế nhà trường Dự luôn tìm cho mình những cơ hội, để tiếp cận gần hơn với bộ môn hội họa.

Người trẻ thích thú với quán bánh xèo không chỉ bởi những món ngon ở quán mà còn bởi sự mới lạ và độc đáo mà những bức tranh tường 3D mang lại HOA NỮ

“Rất may mắn mình gặp được những anh chị đi trước chia sẻ kinh nghiệm để có thể học hỏi thêm, nghiên cứu nhiều hơn về chất liệu, màu sắc, bố cục, ánh sáng và những ý nghĩa thể hiện trong tác phẩm. Mình cũng sáng tạo thêm những cái nhìn mới trong tranh như ứng dụng đắp nổi 3D, tranh phát sáng vào ban đêm để đem lại nhiều hơn nữa những tác phẩm giá trị và ý nghĩa”, chàng trai đam mê hội họa chia sẻ.

Cô nhân viên đứng chào trước quán cũng được thực hiện ấn tượng bằng hình thức tranh 3D HOA NỮ

Những năm qua, Dự cùng những bạn trẻ yêu hội họa khác đã và đang thực hiện rất nhiều những công trình lớn nhỏ trên cả nước và đặc biệt là các dự án hướng về cộng đồng như dự án Làng Bích Họa Đảo An Bình, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi với hơn 20 bức tranh tường và con đường Màu sắc đầu tiên tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Dự cũng đã tham gia vẽ tranh bảo vệ môi trường tại chương trình Biển Việt Nam Xanh do VTV tổ chức tại Cửa Lò, Nghệ An. Rồi dự án làng bích họa Cảnh Dương, Quảng Bình; dự Án tranh tường Phố cổ Hội An 4D đầu tiên tại Việt Nam ở Thủ Dầu Một (Bình Dương); dự án vẽ tranh tường cổ động bảo vệ môi trường tại Q.10, TP.HCM…

Món bánh xèo đặc trưng của quán HOA NỮ

“Tất cả các dự án tranh tường 3D trên đều nhằm phát triển du lịch địa phương và nâng cao ý thức của mọi người đối với môi trường, đặc biệt là môi trường biển”, Dự tâm huyết bày tỏ.