"Yêu đại" để đỡ buồn cũng chẳng khác nào uống nước muối để đỡ khát vậy. Người ta không thể lấp đầy nỗi buồn này bằng một nỗi buồn khác em à.



Anh Bồ Câu ơi, em đang yêu một người nhưng bạn bè em phản đối quá anh à. Bạn bè nói là cô ấy chỉ gạt em chứ không yêu em thật lòng. Trong khi cô ấy thì bảo là luôn luôn yêu em. Em phải làm sao hả anh? (bui thien hoa, yahoo)

Ý kiến bạn bè (hay của những người chung quanh) chỉ có tính chất tham khảo thôi. Khi nhận xét như vậy các bạn em phải đưa ra được những bằng cớ có tính thuyết phục chứ không thể nói chung chung được. Hơn nữa, trong chuyện tình cảm nhiều khi người trong cuộc mới có điều kiện hiểu rõ thực chất hơn người ngoài. Nếu tình cảm giữa em và cô ấy thật sự sâu sắc thì niềm tin vào tình yêu của em phải mạnh hơn dư luận!

Ham muốn thể xác có phải là tình yêu không hở anh Bồ Câu? Những lúc đi chơi với nhau, bạn trai em thường rủ em làm "chuyện ấy" nhưng em từ chối. Em thấy bạn ấy có vẻ buồn, nhưng em không thể chiều bạn ấy được. Theo anh, bạn ấy có yêu em thật lòng không? (quan thi minh thu, gmail)

Ham muốn thể xác cũng là một thuộc tính của tình yêu. Nhưng nếu người này đến với người kia chỉ vì ham muốn thể xác không thôi thì điều đó lại chẳng liên quan gì đến tình yêu. Ngạn ngữ Ấn Độ có câu "Sự say mê tâm hồn làm nảy sinh tình bạn. Sự say mê trí tuệ sinh ra lòng kính trọng. Sự say mê thể xác làm phát sinh lòng ham muốn. Tình yêu là tổng hòa của cả ba sự say mê đó". Cũng như chỉ say mê tâm hồn mà không thèm "ngó ngàng" gì đến thể xác thì đó chỉ là tình bạn, còn nếu chỉ ngưỡng mộ sự thông thái không thôi thì tình cảm phát sinh chỉ có thể là.... tình thầy trò. Tóm lại, để biết anh ấy có yêu em thật lòng không thì em phải để ý xem ngoài "ham muốn thân xác", anh ta có nhớ nhung em không, có vui buồn với những buồn vui của em không, có hành động gì thể hiện mối quan tâm của anh ta đối với cuộc sống của em không, và nhất là có kế hoạch gì cho cuộc sống tương lai của hai người hay không.

Anh Bồ Câu ơi, có nên tin vào "tình yêu sét đánh" không? Em đang gặp trường hợp đó đây này! (la thanh phuong, yahoo)

Nếu sét đã đánh rồi thì còn tin với không tin gì nữa hở em? Lúc đó ta chỉ có... mụ mị hay choáng váng thôi!

Theo anh, khi một người con trai và một người con gái giận nhau, người nào sẽ mở miệng làm hòa trước? (nguyen truong giang, gmail)

Ai yêu người kia nhiều hơn yêu bản thân mình, người đó sẽ làm hòa trước.

Em và anh ấy ở xa nhau, chỉ mới trò chuyện qua điện thoại thôi mà em đã cảm thấy trái tim em "say nắng" anh ấy mất rồi. Theo anh, tình yêu của em có vội vàng quá không, và nếu tiếp tục thì có sẽ bền lâu không? (truong thi thanh xuan, gmail)

Sẽ không vội vàng nếu chúng ta hào hứng yêu bằng tai nhưng cẩn thận kiểm tra lại bằng mắt. Dù sao chúng ta vẫn phải đề phòng trường hợp thị giác bảo là sai những điều thính giác cho là đúng.

Anh sẽ nói gì nếu một ngày nào đó có một cô gái xinh đẹp bất ngờ chặn đường anh và tỏ tình với anh? (le diem tu thanh, gmail)

Anh sẽ nói "Coi chừng cô lộn tôi với ai!".

Có phải chưa yêu là chưa sống? (le thanh son, yahoo)

Đúng thế. Nhưng yêu mà mù quáng có khi còn "ngủm" lẹ hơn!