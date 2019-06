YouTuber 'triệu sub' nước ngoài run rẩy giữa hang Tú Làn

Bấy giờ là lúc chiều tà, đoàn khám phá đã trở về từ chuyến băng rừng, lội suối, luồn hang và bơi giữa mịt mù tăm tối. YouTuber Rei Germar cũng vừa thực hiện xong thử thách mà cô thú nhận rằng chưa bao giờ trải qua trong cuộc đời. “Thật tuyệt diệu. Các bạn nên đến đây, tôi muốn nói với khán giả của mình như thế sau chuyến đi. Nếu các bạn thích thám hiểm, hãy đến đây. Nếu các bạn muốn thoát khỏi cuộc sống bình lặng thường ngày, hãy đến đây. Các bạn sẽ có trải nghiệm không thể quên như tôi lúc này”, Rei nói khi cô đang ngồi thuyền ngắm hoàng hôn trên dòng sông Son lờ lững chảy giữa miền tây Quảng Bình.

Cùng YouTuber triệu view khám phá vẻ đẹp Việt Nam

Trước đó vài tiếng đồng hồ, cô đã run rẩy và khóc lên khi tuột xuống bằng thang gắn bên vách hang dựng đứng rồi bơi dọc dòng sông ngầm trong lòng hang động Tú Làn. Từ sáng đến chiều, Rei đã cùng các bạn đồng hành leo núi, lội suối, băng thung lũng và xuyên qua hang sâu. Trải nghiệm thót tim nhất của cô là leo xuống từ vách hang, còn trải nghiệm tuyệt vời nhất là bơi hàng trăm mét giữa dòng nước mát lạnh chảy ngầm trong hang, có những đoạn mọi người được yêu cầu tắt hết đèn pin để bơi trong màn đen tuyệt đối. Khóc thét, run rẩy, hét lên vì vui sướng và bữa trưa giữa núi rừng xanh ngắt là những thứ mà một cô gái trẻ sống giữa đô thị sầm uất Manila, hằng ngày làm những video về chăm sóc sắc đẹp, lần đầu được trải nghiệm. Và đó thực sự là trải nghiệm đáng giá. “Tôi sẽ trở lại. Và tôi muốn nói với khán giả của mình, hãy tới đây, hãy tự mình trải nghiệm”, Rei cười.

Các YouTuber thám hiểm hang Tú Làn ở Quảng Bình

Rei tới Việt Nam cùng bạn trai kiêm cộng sự của kênh YouTube Rei Germar chuyên hướng dẫn làm đẹp với 1 triệu lượt đăng ký. Cô đến Quảng Bình và chinh phục hang Tú Làn theo chương trình Google Adventure Vietnam – Land of Wonders (Cùng Google thám hiểm Việt Nam - Miền đất Kỳ diệu). “Chương trình muốn tạo cơ hội để các nhà sáng tạo nội dung vừa thám hiểm vừa sử dụng các công cụ hỗ trợ như Google Maps, Google Assistant hoặc Google Search và chia sẻ trải nghiệm với người hâm mộ. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất đó là qua trải nghiệm này, các YouTuber sẽ giới thiệu những hình ảnh đẹp của Việt Nam đến với khán giả YouTube trên toàn cầu”, bà Hà Lâm Tú Quỳnh, Giám đốc Truyền thông đối ngoại phụ trách thị trường Việt Nam của Google châu Á Thái Bình Dương, chia sẻ với Báo Thanh Niên.

Bơi trong hang sâu là trải nghiệm thú vị với nhiều YouTuber nước ngoài

“Chúng tôi chọn Quảng Bình, Quảng Nam và Đà Nẵng cho hành trình lần này bởi những địa phương này hội tụ các yếu tố để làm nên một Việt Nam kỳ diệu, bao gồm thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, di sản văn hóa đặc sắc, có đặc trưng về ẩm thực, làng nghề truyền thống và các lễ hội văn hóa địa phương. Các nhà sáng tạo nội dung có thể trải nghiệm tất cả những điều đó ở hang Tú Làn, ở làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà và ở Hội An…”, bà Quỳnh cho biết.

Cũng theo bà Quỳnh, xuất phát từ mục đích trên, mà các nhà sáng tạo nội dung được mời phải đạt được một số tiêu chuẩn quan trọng, thứ nhất, đó phải là người đam mê tìm hiểu văn hóa, thích phiêu lưu mạo hiểm để có thể đi bộ trong rừng, bơi trong hang động; những người này cũng phải có kênh YouTube với lượng đăng ký cao, từ khoảng 1 đến 4 triệu. “Chúng tôi tin rằng, qua trải nghiệm của các nhà sáng tạo nội dung, những hình ảnh đẹp của Việt Nam sẽ đến với nhiều người hơn trên thế giới”.

YouTuber Pierre Liu đến từ Đài Loan đang làm vlog về trải nghiệm của mình

Ý tưởng của Google đã “bắt gặp” nguyện vọng của các địa phương trong việc quảng bá hình ảnh ra thế giới. Ở bến đò sông Son có một câu slogan trắng muốt, nổi bật trên mặt sông xanh biếc: “Phong Nha -the Adventure Capital of Asia” (Phong Nha - Thủ phủ mạo hiểm của châu Á), hiển lộ một tham vọng của địa phương có nhiều đặc sản du lịch, trong đó các hệ thống hang động Phong Nha, Sơn Đoòng, Tú Làn... với hàng trăm hang động đã và chờ được khám phá luôn là lời gọi mời hấp dẫn đối với những tâm hồn thích phiêu lưu mạo hiểm, luôn muốn chinh phục thử thách.

Trong buổi cơm tối với gà nướng và cơm nếp thơm lừng đón các nhà sáng tạo nội dung ở giữa miền Phong Nha, ông Đặng Đông Hà, Phó giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, phát biểu bằng tiếng Anh thông điệp chào mừng, chia sẻ các thông tin thú vị về du lịch khám phá ở Phong Nha - Kẽ Bàng cũng như bày tỏ mong muốn hình ảnh Quảng Bình sẽ không ngừng lan tỏa sau cuộc thám hiểm hang động Tú Làn và các chuyến trải nghiệm trong vùng của nhóm YouTuber.

Món gà nướng Phong Nha hấp dẫn Woossi, chàng YouTuber người Hàn Quốc nói tiếng Việt

Vượt qua thử thách đáng nhớ tại Quảng Bình, các YouTuber tiếp tục khám phá miền Trung với các trải nghiệm làm gốm tại làng gốm Thanh Hà, trồng rau; tự làm và thưởng thức mì Quảng, bánh xèo tại làng rau Trà Quế, tham gia các hoạt động văn hóa ở phố cổ Hội An và chiêm ngưỡng cầu Vàng ở Bà Nà, Đà Nẵng. Trong hành trình Google Adventure Vietnam, bên cạnh cô Rei xinh đẹp còn có 5 YouTuber nổi tiếng khác. Emrah Tekin đến từ Đức sở hữu kênh Emrah 2,3 triệu người đăng ký. Pierre Liu đến từ Đài Loan với kênh YouTube 950.000 người đăng ký. Cùng với họ là các YouTuber đang sống và làm việc tại Việt Nam gồm Lê Hoàng Nam (kênh Challenge Me - Hãy thách thức tôi; 1,5 triệu đăng ký), Park Woo Sung (người Hàn Quốc sống tại Việt Nam, sở hữu kênh Woossi TV; 1,3 triệu đăng ký); Phạm Văn Dũ (kênh Oops Banana; 3,9 triệu đăng ký).

Các YouTuber “triệu sub” Oops Banana (trái) và Woossi bơi kayak trên sông Son

Thông qua dự án Google Adventure Vietnam - Land of Wonders, các thông tin và hình ảnh về cảnh đẹp, văn hóa của Việt Nam sẽ được quảng bá trên trang Arts and Culture (nghệ thuật và văn hóa) của Google. Đây cũng là kênh quảng bá du lịch rất tốt. “Nơi đây có nhiều thông tin, hình ảnh về cảnh đẹp và văn hóa các nước. Trong khi đó, nước ta có thắng cảnh độc nhất vô nhị và văn hóa rất độc đáo nhưng đến nay vẫn vắng bóng trên Arts and Culture. Chúng tôi muốn thông qua hoạt động của các YouTuber lần này để giới thiệu về một Việt Nam kỳ diệu, từ đó có thêm nhiều người nữa biết đến đất nước Việt Nam tươi đẹp”, bà Quỳnh chia sẻ.