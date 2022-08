Giữ lại gì khi đôi chân muốn nghỉ ngơi?

Để không là gánh nặng khi về già

Theo báo cáo về Tình hình thực hiện công tác dân số trong nước trong 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), tuy tuổi thọ trung bình của người Việt Nam khá cao (73,5 tuổi), nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ đạt khoảng 64 tuổi. Đáng chú ý, bình quân mỗi người cao tuổi có tới 3 bệnh, đối diện với nguy cơ tàn phế do quá trình lão hóa, chi phí điều trị lớn. Điều đáng quan tâm khác là có tới 67,2% người cao tuổi có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu.

Những số liệu trên cho thấy chúng ta cần giữ gìn, cải thiện sức khỏe ngay từ tuổi trung niên để chất lượng sức khỏe sau này tốt hơn, giảm gánh nặng chi phí điều trị bệnh tật, vui sống cùng con cháu.

Bên cạnh sức khỏe, việc chủ động nguồn tài chính cũng là vấn đề được nhiều người cao tuổi quan tâm. Ông Trần Cảnh, một cán bộ hưu trí ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ, mong muốn lớn nhất của ông là có được cuộc sống tự do tài chính khi về già. “Người cao tuổi ngày nay rất chú trọng tới sức khỏe tinh thần và sức khỏe tài chính. Cả một đời tung hoành, lam lũ kiếm tiền, đến khi về hưu tôi chỉ mong được thảnh thơi, không ai muốn trở thành gánh nặng của con cái”, ông bày tỏ quan điểm.

Trong khi sức khỏe thể chất được duy trì bằng chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao thì sức khỏe tinh thần lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự chủ động về tài chính dự phòng ngay từ độ tuổi 30 - 40.

Chuẩn bị sớm, lợi đôi đường

Theo nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh, khi bước sang tuổi trung niên, anh cảm thấy sức khỏe và năng lượng không còn được như trước. Do vậy, anh thực sự cần một người “bạn đồng hành” vừa bảo vệ trước những rủi ro về sức khỏe, vừa tư vấn gia tăng gia sản ổn định, bền vững theo thời gian.

“Trước khi để đôi chân mình nghỉ ngơi, cần xem lại mình đã có giải pháp sức khỏe – tài chính nào làm điểm tựa vững chãi cho tương lai hay chưa”, nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ với Thanh Niên. Anh cho biết anh đã tìm ra giải pháp thuyết phục là Legacy – sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư do Techcombank cung cấp, được đồng kiến tạo bởi ba tổ chức bảo hiểm và tài chính uy tín hàng đầu gồm Manulife Việt Nam, Manulife Investment Management và Techcom Capital.





Nghệ sĩ Quyền Linh ví von Legacy như “người bạn tâm giao” vì sự hết lòng bảo vệ anh và gia đình. Ngoài việc được bảo vệ lên đến 200% số tiền bảo hiểm trước những rủi ro như thương tật, tai nạn, anh còn được hoàn 88% phí bảo hiểm rủi ro khi đầu tư dài hạn tại các cột mốc 10, 15, 20 năm. Một điểm đặc biệt nữa khiến anh tâm đắc là khách hàng tham gia sản phẩm Legacy trong năm nay sẽ được tặng miễn phí gói Bác sĩ của Bạn “Doctor Anywhere” với dịch vụ bác sĩ riêng và, hỗ trợ chăm sóc 24/7.

Cùng chung quan điểm, anh Nguyễn Xuân Phương, 39 tuổi, kỹ sư phần mềm sống tại Hà Nội, đã tìm thấy giải pháp để bảo vệ bản thân và gia tăng gia sản với Legacy. Anh Phương cho biết, sau nhiều năm làm việc và tích lũy, vợ chồng anh đã có nhà, xe và cuốn sổ tiết kiệm dự phòng. Tuy nhiên, với áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng cao, anh thấy thật sự cần có tầm nhìn xa hơn để tích lũy tài sản cho tương lai.

12 quỹ đầu tư liên kết đơn vị, trong đó 9 quỹ do Manulife Investment Management quản lý và 3 quỹ do Techcom Capital quản lý vận hành giúp anh linh hoạt đa dạng hóa danh mục đầu tư theo nhu cầu mà không phải mất phí giao dịch. Nghĩ đến nhu cầu chi tiêu học hành của cô con gái út sẽ bước vào đại học sau hơn chục năm nữa, anh Phương lựa chọn Quỹ Hưng Thịnh 2040 - quỹ đầu tư được thiết kế riêng tỉ lệ danh mục đầu tư theo thời gian dự kiến rút tiền, giúp anh nhẹ gánh tài chính khi bước vào tuổi 60.

Trên thực tế, nhiều người chưa bước qua ngưỡng tuổi trung niên đã tính tới phương án đầu tư cho cuộc đời để tuổi về hưu an nhàn, có nhiều trải nghiệm đáng giá hơn. Ngoài chi tiêu sinh hoạt gia đình, họ đã tin tưởng lựa chọn các giải pháp bảo vệ và đầu tư toàn diện của Techcombank để phân bổ một phần thu nhập, mà Bảo hiểm kết hợp đầu tư Legacy là sản phẩm nổi bật có thể giúp họ hiện thực hóa ước mơ dễ dàng hơn.

Dù bạn là người nổi tiếng hay bình thường, tài khoản của bạn có bao nhiêu số 0, thì một “điểm tựa” tài chính an toàn không chỉ giúp bạn tự tin khi bước tới giai đoạn “hoàng hôn” mà thậm chí còn an tâm để phát triển bản thân một cách “rực rỡ” nhất. Thay vì phập phồng lo lắng cho những điều không may có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bạn có thể dành thời gian đó để tận hưởng cuộc sống bên gia đình, và thực hiện những kế hoạch ấp ủ từ tuổi thanh xuân. Đó chính là ý nghĩa tốt đẹp mà sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư Legacy cũng như giải pháp tài chính toàn diện của Techcombank mang lại.