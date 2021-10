Gõ cửa phòng trọ trao túi an sinh

Hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do T.Ư Đoàn phát động, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quảng Nam đã kêu gọi các cấp Đoàn cơ sở đồng loạt triển khai chương trình nhằm hỗ trợ kịp thời nhất đến người yếu thế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 .

Đến thời điểm này, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã kêu gọi, huy động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 5.000 túi quà an sinh là lương thực, thực phẩm và túi quà an sinh là túi thuốc cơ bản phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể: mỗi túi quà an sinh là lương thực, thực phẩm gồm gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, gia vị, rau củ… trị giá khoảng 300.000 đồng. Riêng túi thuốc an sinh là thuốc cơ bản phòng chống dịch Covid-19 theo danh mục thuốc hướng dẫn của Bộ Y tế trị giá hơn 150.000 đồng.

Chương trình “Triệu túi an sinh” tại Quảng Nam hướng đến các đối tượng: người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người lao động mất việc làm, bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, công nhân, sinh viên, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn...

Mất việc nhiều tháng trời do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vợ chồng anh Đỗ Hoàng Khải đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc phải mất việc vì dịch. Hai vợ chồng cùng các con phải cầm cự qua ngày bằng những phần lương thực, thực phẩm do xóm trọ chia sẻ lẫn nhau. Có người gõ cửa, anh Khải mở cửa ra với khuôn mặt đầy bất ngờ, xen lẫn niềm vui khi thấy những phần quà đã được mang đến.

Anh Hoàng Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, cho biết Tỉnh đoàn sẽ phấn đấu từ khi phát động chương trình đến khi công bố hết dịch Covid-19, toàn tỉnh sẽ mở rộng, trao tặng đạt và vượt chỉ tiêu 5.000 túi an sinh do T.Ư Đoàn giao. “Cuối tuần này, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức chương trình “ gian hàng 0 đồng, san sẻ yêu thương ” tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, nhằm tiếp tục hỗ trợ cho khoảng 700 công nhân, lao động mất việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, để họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, anh Thanh nói.