Góc giải đáp từ chuyên gia: Mùa hè - nên cấp ẩm hay cấp nước cho làn da?

Phân biệt cấp nước và cấp ẩm trong chu trình skincare

Cấp ẩm tức là bổ sung các chất dưỡng ẩm (Moisturizer) cho da. Còn cấp nước là bổ sung nước (hydrators). Đây đều là hai thành phần quan trọng giúp làn da căng bóng, chống khô da, mất nước và các vấn đề lão hóa da. Tuy nhiên, giữa cấp ẩm và cấp nước vẫn có sự khác biệt rõ rệt.

● Cấp nước là quá trình đưa nước vào sâu các tế bào da bằng các sản phẩm chăm sóc có hàm lượng nước lớn. Chúng thường ở dạng lỏng, dễ thẩm thấu, không gây nhờn dính sau khi dùng như gel, sữa. Làn da sẽ tăng sự hấp thu nước, từ đó làm tăng lượng nước bên trong tế bào da.

● Cấp ẩm có mục đích là ngăn chặn hiện tượng mất nước, đồng thời tạo một “hàng rào” độ ẩm trên bề mặt da. Chúng thường được làm ở dạng kem đặc, thẩm thấu chậm hơn và có thể gây nhờn dính nếu dùng nhiều. Thông qua quá trình cấp ẩm, làn da sẽ giữ lại nước trong tế bào, chống lại sự mất nước qua da, từ đó làn da trở nên căng bóng, mềm mịn hơn.

Mùa hè nên cấp ẩm hay cấp nước cho làn da?

Mùa hè, làn da nào cũng sẽ gặp tình trạng mất nước nên việc cấp nước rất cần thiết cho mọi loại da.

Đối với da dầu, việc cấp nước rất quan trọng. Vì khi lượng nước dưới da không đủ, làn da sẽ có xu hướng hoạt động mạnh tuyến dầu, để bù đắp lượng nước thiếu hụt. Từ đó gây ra tình trạng mặt như “chảo dầu”, gây bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến mụn và lỗ chân lông to.

Đối với da khô, chúng cũng cần có đủ lượng nước để các tế bào hoạt động tốt nhất. Đặc biệt vào những lúc thời tiết nóng nắng như mùa hè thì lượng nước dưới da bị mất đi nhiều, nên các sản phẩm cấp nước cho da khô rất cần thiết trong chu trình skincare hằng ngày.

Tương tự, làn da hỗn hợp thì cũng cần phải cấp nước. Đặc biệt là da hỗn hợp thiên dầu thì càng phải được cấp nước đầy đủ.

Vậy mùa hè làn da có cần dưỡng ẩm không? Câu trả lời là tuỳ tình trạng da. Thông thường kem dưỡng ẩm sẽ phù hợp hơn vào mùa se lạnh, hanh khô. Chúng có kết cấu đặc nên sử dụng vào mùa hè sẽ dễ khiến da bít tắc, nặng mặt. Nếu làn da bạn bị khô tróc, thiếu ẩm thì bạn có thể dùng kem dưỡng ẩm vào mùa hè. Tuy nhiên hãy chọn loại kết cấu không quá đặc, sau đó thoa lớp mỏng nhẹ vào buổi tối. Khoảng thời gian này đủ dài để kem kịp thẩm thấu vào da và cấp ẩm vừa đủ.

Cách nhận biết các sản phẩm cấp nước và dưỡng ẩm

Dưới đây là một số mẹo đơn giản để phân biệt sản phẩm cấp ẩm và cấp nước.

Sản phẩm cấp ẩm:

● Thường có gốc dầu, độ ẩm cao và ở dạng kem dày, đặc, nặng.

● Độ thẩm thấu vào da kém, khi bôi lên da có thể gây dính bết, nhờn rít và gây cảm giác khó chịu, nhất là khi thoa lên da dầu.

● Chứa tỷ lệ cao Occlusives (chất khóa ẩm), giúp khóa độ ẩm trên bề mặt da bằng một lớp màng phủ.

Sản phẩm cấp nước:

● Thường có gốc nước, chứa lượng nước lớn và ở dạng gel, tinh chất hoặc kem sữa.

● Thẩm thấu vào da nhanh chóng, nhẹ và không gây bết dính.

● Chứa hàm lượng Humectants (chất hút ẩm) nhiều, có khả năng ngậm nước và giữ nước trong da.





Gợi ý top sản phẩm cấp nước cho làn da mùa hè khỏe mạnh, tươi mới

Hiện trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chuyên cấp nước, cấp ẩm cho da. Dưới đây, chuyên gia gợi ý bạn 3 sản phẩm bán chạy trong hè này, đến từ hãng dược mỹ phẩm cao cấp Hoa Kỳ- Image Skincare.

● Serum cấp nước - khóa ẩm Image Vital C Hydrating Water Burst

Đây là tinh chất cấp nước và khóa ẩm tuyệt vời mà bạn nên sở hữu trong mùa hè này. Làn da sẽ ẩm mượt suốt 24 giờ, không bị bóng nhờn, bít tắc lỗ chân lông. Đặc biệt, sản phẩm còn giúp làm dịu tức thì vùng da bị kích ứng do ánh nắng, thời tiết, tăng cường độ đàn hồi, chống lại các dấu hiệu lão hóa hiệu quả.

Image Vital C Hydrating Water Burst sẽ bổ sung vào da nhiều chất chống oxy hóa, vitamin, chất dưỡng ẩm. Điển hình đó là Hyaluronic acid (HA), vitamin C, Tocopherol, Acetyl hexapeptide 8, Citrus aurantium dulcis peel oil. Làn da sẽ căng mịn, rạng rỡ, khỏe mạnh và trẻ hóa tầng sâu, cải thiện sắc tố, cho da sáng mịn, se khít lỗ chân lông, làm mờ nếp nhăn. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp bạn có lớp nền trang điểm hoàn hảo hơn, bám lâu hơn, nên đây sẽ là item không thiếu trong mùa hè.

Ngoài bảng thành phần xịn, tính chất Image Vital C Hydrating Water Burr còn ứng dụng công nghệ nhũ tương tiên tiến, giúp các dưỡng chất thẩm thấu sâu nhanh vào da, không gây bóng nhờn khó chịu,

Serum Image Vital C Hydrating Water Burst phù hợp với mọi loại da, nhất là da khô, mất nước, da kích ứng do ánh nắng mặt trời, ô nhiễm. Hoặc làn da sau khi điều trị công nghệ cao, peel da, lăn kim; da lão hoá, xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn.

Chi tiết sản phẩm serum Image Vital C Hydrating Water Burst xem ngay tại đây: https://imagevietnam.vn/vital-c/serum-cap-am-image-vital-c-hydrating-water-burst.html

● Tinh chất làm căng mịn da và dưỡng ẩm Image Ageless Total Pure Hyaluronic Filler 6

Đây cũng là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Image mỗi khi hè tới. Image Ageless Total Pure Hyaluronic Acid có công thức đặc biệt chứa 15% Hyaluronic Acid ở 6 dạng khác nhau, giúp da “ngậm nước no đủ”, căng bóng, mịn màng. Ngoài ra, tinh chất còn chứa hàm lượng vitamin E cao, giúp kháng viêm, cấp ẩm, dưỡng sáng da và chống lại quá trình lão hóa.

Sản phẩm rất thích hợp với người có làn da khô, cực khô, da mất nước, thiếu độ ẩm vào hè. Da bị viêm, mẩn đỏ, lão hóa, xỉn màu, nám sạm hoặc da cần phục hồi sau các liệu trình laser, lột tẩy, peel da.

Image Ageless Total Pure Hyaluronic Acid có công dụng chính đó là cấp ẩm sâu, ngăn tình trạng da mất nước, khô sần, bong tróc, xỉn màu, thiếu sức sống. Đồng thời làm dịu tình trạng mẩn đỏ, kích ứng thường gặp trong mùa hè. Nuôi dưỡng làn da căng bóng, mờ nám, đốm nâu, thâm mụn, tăng cường sức đề kháng cho làn da khỏe mạnh, chống lại các tác nhân gây hại có trong môi trường. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ chống lão hóa da, hạn chế da hình thành nếp nhăn do thiếu ẩm.

Tham khảo ngay sản phẩm Image Ageless Total Pure Hyaluronic Acid chính hãng tại đây và nhận ưu đãi: https://imagevietnam.vn/ageless/tinh-chat-lam-cang-da-image-ageless-total-pure-hyaluronic-filler-6.html

● Xịt dưỡng chất, tăng cường sức sống Image Vital C Hydrating Facial Mist

Đây cũng là sản phẩm bạn không nên bỏ qua khi hè tới. Image Vital C Hydrating Facial Mist sẽ tạo nên “lá chắn” bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của các yếu tố ô nhiễm, ánh nắng mặt trời. Giữ cho làn da được thư giãn, tràn đầy sức sống, không bị mất nước, mệt mỏi. Đồng thời làn da được cung cấp dưỡng chất, ngăn ngừa sự oxy hóa, luôn tươi trẻ, rạng ngời.

Về thành phần, xịt dưỡng Image Vital C Hydrating Facial Mist chứa Vitamin C và vi hạt vàng ổn định, tinh dầu vỏ cam, chiết xuất đường mía, Glutatione, Algin thủy ngân, nước ép nha đam, chiết xuất cúc La Mã, chiết xuất trà xanh. Đây đều là những thành phần dưỡng da tốt, có nguồn gốc tự nhiên, an toàn khi sử dụng trên làn da nên bạn có thể an tâm bon chen thoải mái.

Chi tiết sản phẩm xem ngay tại đây: https://imagevietnam.vn/vital-c/xit-khoang-tang-cuong-suc-song-image-vital-c-hydrating-facial-mist.html

Trên đây là 3 sản phẩm cấp nước, cấp ẩm không nên bỏ lỡ, để chu trình skincare của bạn trở nên hoàn hảo hơn. Chúc bạn giữ được làn da khỏe đẹp, bất chấp thời tiết ngày hè có phần “khắc nghiệt” với da.