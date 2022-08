Góc nhìn trẻ: Đẹp trai, sáu múi có phải là 'bad boy'?

Hiểu đúng về "bad boy"

Những ngày vừa qua cộng đồng mạng dậy sóng trước một bài đăng của một tài khoản N.T với nội dung: “Phốt thanh niên thợ mỏ”. Trong bài đăng, người này viết: “Cao to, đẹp trai, trắng trẻo, mỗi tội tinh ăn mù làm chỉ thích đi vay mượn xin xỏ người khác. Sáu tháng yêu bạn gái nhưng ngửa tay xin tiền không biết bao nhiêu lần…”. Tài khoản này còn tố chàng trai “sáu múi” có hành động vũ phu và “cắm sừng” bạn gái trong thời gian yêu nhau.

Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cô gái trong câu chuyện này và lên tiếng chê trách chàng trai “thợ mỏ”. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện một luồng ý kiến cho rằng những chàng trai “sáu múi, đẹp trai” đều là những người không tử tế, không nên chọn làm người yêu, gọi chung là "bad boy". Tài khoản Ta Quyen viết: “Tin tôi đi. Mấy cái thằng đẹp trai sáu múi kiểu thư sinh mắt nháy liên tục kiểu này thường là toàn đi đào mỏ thôi… Yêu đương mất thời gian”.

Tài khoản Chifuyu Matsuno bày tỏ: “Thề gặp mấy thằng đăng ảnh cơ bụng là ta…quẹt trái, còn thêm cái mác app chỉnh sửa ảnh Ulike nữa không đỡ nổi, nhìn là biết làm màu rồi”.

Những nhận định trên vô tình “quơ đũa cả nắm” những chàng trai chăm tập luyện thể thao, biết chăm sóc ngoại hình, xem họ đều là người xấu hay "bad boy" theo cách gọi của người trẻ.

Chia sẻ về vấn đề này, anh Vũ Duy Tây, huấn luyện viên thể hình tại Q.10, TP.HCM, bày tỏ: “Nếu chỉ hiểu 'bad boy' là người không tôn trọng tình cảm của người khác, không chung thủy, có ý đồ xấu và thói quen sống thiếu lành mạnh thì không còn gì để bàn cãi. Tuy nhiên, việc mặc định rằng người có khả năng thu hút người khác bằng cách nói chuyện, đầu tư về ngoại hình, có sức hút là 'bad boy' thì không hợp lý”. Theo anh Duy Tây, những đặc tính đi kèm này không phù hợp để mô tả một 'bad boy' vì đó là những kỹ năng tốt thì tại sao lại ghép vào một người được định nghĩa là “xấu, hư”.

Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh Đào Lê Tâm An (ngành tâm lý học, Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM) lưu ý: “Khi có trong tay năng lực nào đó thì việc vận dụng cho mục đích tốt hay không tốt còn tùy thuộc giá trị đạo đức của chính họ. Một người càng nhiều năng lực thì sẽ có nhiều cám dỗ quay xung quanh họ, đòi hỏi khả năng chống lại những cám dỗ phải cao hơn người bình thường”.

Chuyên viên Tâm An nhấn mạnh, một người có vẻ bề ngoài ưa nhìn, có khả năng tương tác tốt với người khác, có sự thấu hiểu và có khiếu hài hước… thì không đủ để kết luận người đó tốt hay xấu. Việc họ vận dụng những đặc tính tốt để tán tỉnh nhiều người hay thể hiện sự không chung thủy trong tình cảm thì mới đủ điều kiện để xác định họ là "bad boy".





Yêu phải "bad boy" - nỗi ám ảnh khó giải thoát của người trẻ?

H. L.N (sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho biết: “Tôi có một mối tình kéo dài hai năm với một bạn là huấn luyện viên thể hình. Vì bạn trai là người có ngoại hình tốt và thường xuyên tiếp xúc với nhiều khách hàng nữ nên khiến mình có phần không yên tâm. Và một ngày nọ, điều lo sợ cũng đã đến, mình phát hiện anh ấy có mối quan hệ mập mờ với một khách hàng”, H.L.N kể lại.

Khi biết chuyện “bắt cá hai tay” của bạn trai, cô gái trẻ đã rất sốc và hoảng loạn. Tuy nhiên, cô vẫn đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định kết thúc mối quan hệ. H.L.N cho biết sau chia tay, cô phải mất hơn hai năm để cân bằng lại cuộc sống và rất khó để bắt đầu một mối quan hệ mới. Khi gặp một người có đặc điểm nổi bật như ngoại hình, tính cách tốt đều khiến H.L.N có xu hướng so sánh với người cũ và cho rằng đối tượng mới gặp cũng là "bad boy".

Cũng trải qua hoàn cảnh “dở khóc, dở cười” trong chuyện tình cảm, Huỳnh Ánh Minh (23 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết: “Tôi từng yêu xa suốt hai năm với một anh làm nghề tiếp viên hàng không. Vì đặc thù công việc nên anh thường xuyên đi xa và cũng có ngoại hình khá thu hút. Người ta nói xa mặt thì cách lòng, trong thời gian quen mình, anh cũng đang có một mối quan hệ khác. Khi biết được tôi đã chủ động chia tay”.

Minh phải mất một năm để có thể sắp xếp lại cảm xúc và cuộc sống. Khi gặp được người yêu hiện tại, cô gái trẻ cũng đã hoài nghi và nhiều lần từ chối vì anh này cũng có ngoại hình và nhiều tài lẻ. Tuy nhiên, bằng sự chân thành, chàng trai này đã chinh phục được trái tim của Ánh Minh. Đến nay cả hai đồng hành cùng nhau hơn hai năm và tính đến chuyện về chung một nhà.

Làm gì khi yêu phải "bad boy"?

Chuyên viên Tâm An cho biết khi yêu bất kỳ ai, chúng ta đều phải sẵn sàng cho những điểm tốt và xấu ở họ. Nếu bạn bị thu hút bởi một người có bề ngoài ưa nhìn, ăn nói khéo léo, thu hút, thì rất có khả năng người khác cũng bị họ thu hút.

“Trong một mối quan hệ, khi cảm thấy không an toàn hay nghe được những thông tin không tốt về đối phương, việc đầu tiên cần làm là nhìn nhận lại mức độ tin tưởng mà bạn dành cho người đó, tự bản thân phân tích và cảm nhận thay vì bị dao động bởi dư luận. Nếu đã xác định cảm giác mất an toàn này, việc tiếp theo là tìm kiếm những nguồn lực hỗ trợ, có thể là bạn bè, gia đình để tham khảo ý kiến. Họ sẽ là 'đồng minh' đáng tin cậy, sẵn sàng bảo vệ và đưa ra những góc nhìn khách quan hơn”, anh Tâm An lưu ý.

Nghiên cứu sinh Tâm An cho biết thêm nếu bạn muốn cho đối phương cơ hội thay đổi thì nên chuẩn bị tinh thần cho những viễn cảnh xấu có thể xảy ra. “Có một số bạn tin rằng tình yêu có thể thay đổi được người kia. Tuy nhiên, điều này có thể đặt để bạn vào vùng 'nguy hiểm' khi niềm tin có thể bị bào mòn và bạn sẽ tổn thương hơn nếu họ vẫn 'chứng nào tật nấy'. Nếu bạn cảm thấy lo lắng về sự đánh đổi này, hãy phát đi tín hiệu ngưng trò chuyện khoảng 1 đến 2 tuần để thật sự bình tâm suy nghĩ. Một khi đã chọn phương án nào, phải sẵn sàng tâm thế cho những rủi ro kèm theo”, anh Tâm An chia sẻ.