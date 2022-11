God of War Ragnarök lập kỷ lục về tốc độ bán ra

Theo VGC, Sony đã tuyên bố rằng God of War: Ragnarök là trò chơi bên thứ nhất bán chạy nhất trong lịch sử PlayStation. Công ty đã công bố kỷ lục này trên tài khoản Twitter chính thức của PlayStation, tiết lộ rằng 5,1 triệu bản của trò chơi đã được bán ra trong tuần đầu ra mắt.

Điều này khiến nó trở thành trò chơi mới ra mắt bên thứ nhất của Sony bán chạy nhất và nghiễm nhiên trở thành trò chơi kỷ lục của nhượng quyền God of War.

Lần cuối cùng Sony tuyên bố về trò chơi bán chạy nhất của họ là khi ra mắt tựa game độc quyền The Last of Us Part 2 trên PS4. Vào tháng 6.2020, Sony đã công bố rằng The Last of Us Part 2 đã bán được hơn 4 triệu bản trong ba ngày đầu tiên.





Trước đó, kỷ lục được nắm giữ bởi Insomniac‘s Spider-Man, là trò chơi PS4 bên thứ nhất bán chạy nhất với 3,3 triệu bản được bán ra trong ba ngày đầu tiên. Và trước đó nữa là phiên bản God of War tiền nhiệm của Ragnarök, khi ra mắt vào tháng 4.2018 và đã bán được 3,1 triệu bản.

Vào đầu tháng này, công ty xếp hạng GfK đã tuyên bố rằng Ragnarök là trò chơi God of War bán chạy nhất ở Anh, với doanh số bán ra của phiên bản vật lý trong ngày đầu tiên nhiều hơn doanh số bán ra cả tuần của mọi phiên bản trước đó của nhượng quyền.

Trong báo cáo doanh thu hàng quý mới nhất, Sony cho biết phiên bản khởi động lại của God of War năm 2018 là một trong những tựa game lớn nhất từng được phát hành độc quyền cho PlayStation, đã đạt doanh số 23 triệu bản và họ mong đợi một kết quả tương tự từ Ragnarök.