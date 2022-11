Góp sách cùng Hoa hậu Ban Mai tại cà phê miễn phí trước Bưu điện Sài Gòn

Mỗi sáng Chủ nhật hằng tuần, Hình ảnh chiếc xe cà phê Coffee tour in the city xuất hiện trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố lẫn du khách đến đây suốt hơn 3 tháng qua (từ 31.7).

Coffee tour in the City tổ chức với chuỗi các hoạt động hoàn toàn miễn phí: thưởng thức và trải nghiệm pha cà phê thủ công, nghe nhạc, tặng sách cho dự án One book one coffee - Đổi sách lấy tách cà phê.

Tại sự kiện này hôm Chủ nhật (30.10) vừa qua, sự xuất hiện giản dị của Hoa hậu Ban Mai để giao lưu quyên góp sách cùng cộng đồng trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn trong vai trò đại sứ cho dự án Đổi sách lấy tách cà phê đã thu hút đông đông đảo khán giả, đặc biệt người mến mộ tài năng của cô qua cuộc thi.

Chia sẻ với công chúng trên chiếc xe Coffee tour in the City, Hoa hậu Ban Mai nói: “Điều đầu tiên khiến Mai thích dự án One book one coffee - Đổi sách lấy tách cà phê chính là từ ý nghĩa và sức lan tỏa lớn. Từ thói quen bình thường là uống cà phê của người Việt, nhưng khi kết hợp với việc góp tặng sách thì thói quen đó trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều”. Theo Hoa hậu sinh năm 2000 này, “Quan trọng hơn, vì Mai cũng là thành viên của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nên khi nghe đến hoạt động góp sách cho các trẻ em vùng sâu vùng xa thì Mai thấy dự án này rất phù hợp với mình, cũng như với mục tiêu mà Mai đang theo đuổi để đóng góp cho xã hội, thay đổi tương lai của các em…”.





Tại chiếc xe cổ trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Hoa hậu Ban Mai đã tự tay pha ly cà phê thủ công của mình (với cà phê Việt Nam) bằng phương pháp pour over (sử dụng phương pháp nhỏ giọt thông qua giấy lọc hình phễu và bộ phễu). “Tại chiếc xe cà phê Coffeerary, vừa được thưởng thức những ly cà phê yêu thích vừa khiến mình càng muốn đồng hành với dự án này lâu dài, lan tỏa đến nhiều người hơn nữa để dự án có thể đạt được mục tiêu đầu tiên là 50.000 đầu sách và 5 tủ sách cho các bé ở vùng Tây Nguyên và miền Trung”, Ban Mai cho biết.

“Xuống phố cùng ly cà phê tự pha cuối tuần vừa qua trên chuyến xe cà phê với mục tiêu quyên góp sách cho các em, bản thân Mai cũng thấy mình được tươi mới. Vì thế, Chủ nhật tuần này (6.11) và sẽ còn nhiều cuối tuần nữa, Mai sẽ cùng đến chuyến xe của Coffeerary cùng cà phê, chuyện trò với mọi người, quyên góp sách cho các con. Và không chỉ tháng 11 ở trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, liên tục ngày 17, 18.12 Mai cũng sẽ có mặt ở sự kiện Coffeerary Exhibition tại Dinh Độc Lập để thưởng thức cà phê miễn phí và dĩ nhiên tiếp tục quyên góp sách cho các con”, Hoa hậu Ban Mai thông tin thêm.