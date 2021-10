Hà Nội điều xe dẫn đường hỗ trợ hàng trăm người đi xe máy từ miền Nam về quê

Theo ghi nhận của Thanh Niên, thành viên trong đoàn chủ yếu là người dân tộc thiểu số từ các phía bắc như Hà Giang, Sơn La, Yên Bái… vào miền Nam để mưu sinh. Trong đoàn người có cả trẻ em, nhiều bé mới vài tháng tuổi, được bố mẹ chở bằng xe máy vượt hàng ngàn ki lô mét từ miền Nam về quê.

Khi đến chốt số 1 Cầu Giẽ, tất cả đều dừng xe, khai báo y tế. Lực lượng chức năng tại chốt tổ chức đón tiếp, tặng bánh kẹo, nước uống, hỗ trợ làm thủ tục nhanh. Lực lượng chức năng TP.Hà Nội còn chuẩn bị xe dẫn đoàn tham gia giao thông để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo trung tá Bùi Ngọc Anh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 8 Công an TP.Hà Nội, lực lượng đã kiểm tra giấy tờ của những người dân từ miền Nam trở về theo quy định, đề nghị khai báo y tế trước khi cho xe dẫn đoàn đến cầu Trung Hà điểm giáp ranh với tỉnh Phú Thọ. Công an TP.Hà Nội cũng đã liên hệ với Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị tiếp nhận, giúp đỡ người dân tiếp tục di chuyển về quê ở các tỉnh phía bắc.

Theo lực lượng chức năng, từ 4.10 đến tối muộn 5.10, có 7 đoàn người đi xe máy về từ các tỉnh miền Nam, tổng cộng đã có khoảng 1.000 người qua chốt kiểm soát số 1 Cầu Giẽ. Có nhiều xe bị hỏng được lực lượng chức năng bố trí ô tô để chuyển cả người và xe, hỗ trợ trên hành trình về quê tránh dịch.