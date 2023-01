Hà Tĩnh: Phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tập kết mỡ bẩn ở H.Kỳ Anh

Ngày 7.1, thông tin từ Công an xã Kỳ Châu (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an H.Kỳ Anh vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn có hành vi tập kết mỡ bẩn để chuẩn bị bán ra thị trường.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6.1, Công an xã Kỳ Châu chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an H.Kỳ Anh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giò chả do ông Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi, ngụ tại thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu) làm chủ. Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện tại cơ sở này có hành vi sơ chế, tập kết, kinh doanh 153 kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số mỡ động vật nói trên.

Chiều cùng ngày, Công an xã Kỳ Châu tiếp tục phát hiện vụ việc tương tự tại cơ sở kinh doanh của gia đình bà Nguyễn Thị Nghịa (45 tuổi, ngụ tại thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu).





Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao tải chứa mỡ, da động vật có tổng trọng lượng gần 663 kg không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước đầu, bà Nghịa khai nhận số mỡ nói trên được thu mua của một số người dân trên địa bàn, sau đó về sơ chế để bán ra thị trường.

Cả 2 cơ sở kinh doanh có hành vi tập kết mỡ bẩn nêu trên đã bị lực lượng chức năng lập biên bản để điều tra xử lý.