Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo tiền tỉ

Ngày 21.6, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này phối hợp với Công an Q.8 (TP.HCM) vừa triệt phá thành công đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Theo tài liệu điều tra, khoảng giữa tháng 5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của chị L.Q.T (30 tuổi, ngụ tại P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) về việc bị một số đối tượng lừa đảo bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền với lãi suất thấp. Để vay được tiền, chị T. phải mua bảo hiểm gói vay trước. Bằng hình thức này, chị T. bị nhóm đối tượng chiếm đoạt với số tiền 57 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo, Công an TP.Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua một thời gian điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với Công an Q.8 (TP.HCM) đã triệu tập, bắt giữ 10 đối tượng ngụ tại khu vực phía nam trong đường dây này.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lấy thông tin của nhiều người dân để thực hiện hành vi giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện, lừa đảo khoảng 200 vụ ở các tỉnh/thành như: Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long... chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1 tỉ đồng.





Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 máy tính, 2 máy in, 9 bộ điện thoại để bàn, điện thoại di động các loại, thẻ ATM, nhiều giấy tờ, sổ sách tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện Công an TP.Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng theo quy định của pháp luật.