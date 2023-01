Hải Dương: Bị xử phạt 5 triệu đồng vì ‘phao’ tin sai sự thật lên Facebook

Ngày 19.1, thông tin từ Công an H.Kim Thành (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Đ.V.K (nam, 28 tuổi, trú tại thôn Quảng Bình, xã Đồng Cẩm, H.Kim Thành) vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức.

Trước đó, ngày 1.1 vừa qua, Đội An ninh Công an H.Kim Thành phát hiện một tài khoản Facebook mang tên “Dương Khang Dương Khang” do Đ.V.K làm chủ tài khoản đăng nội dung sai sự thật về lực lượng công an.





Sau khi Đ.V.K đăng tải bài viết, một số tài khoản khác đã vào tương tác, bình luận gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Công an xã Đồng Cẩm và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại cơ quan công an, Đ.V.K đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đ.V.K đã gỡ bỏ bài viết, cam kết tuân thủ quy định khi sử dụng mạng xã hội.