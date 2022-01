Hai nhóm bảo kê ở bến thủy nội địa tại Quảng Ninh bị khởi tố

Ngày 6.1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản tại khu vực Bến Cân và Bến Đụn (TX.Đông Triều, Quảng Ninh).

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng đầu năm 2021, quần chúng nhân dân đã có thông tin về việc nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi bảo kê đối với các phương tiện ra vào khu vực bến Cân. Từ nguồn tin này Công an tỉnh Quảng Ninh đã giao Phòng cảnh sát hình sự lập chuyên án, bóc gỡ băng nhóm tội phạm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 27.12.2021, các trinh sát đã tổ chức bắt quả tang Phùng Văn Tuấn (54 tuổi) trú tại thôn Đồ Sơn, xã Yên Đức và Nguyễn Văn Thắng (53 tuổi) trú tại tổ 2, khu Yên Sơn, P.Yên Thọ (cùng thuộc TX.Đông Triều) đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 thuyền sắt có gắn máy, là phương tiện đi lại của các đối tượng; 2 điện thoại di động; hơn 2 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan.

Làm việc tại cơ công an, Thắng và Tuấn khai nhận, từ năm 2018, do không có công ăn việc làm ổn định, muốn có tiền tiêu xài, 2 đối tượng này tự nhận là tổ bảo vệ phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực Bến Cân để ép buộc các chủ phương tiện neo đậu tại đây phải nộp tiền an ninh.

Theo đó, cứ đến khoảng 14h hàng ngày, Tuấn và Thắng đến khu vực Bến Cân, sau đó điều khiển thuyền máy áp sát các phương tiện đang neo đỗ tại đây để yêu cầu chủ các phương tiện hoặc thuyền trưởng nộp tiền an ninh với mức giá 300.000 đồng đối với sà lan đẩy, 200.000 đồng đối với phương tiện có hàng hóa và 100.000 đồng đối với phương tiện không có hàng hóa.





Thu tiền xong, Tuấn ghi một “vé bảo vệ phương tiện đường thủy” giao cho các thuyền trưởng hoặc chủ phương tiện, sau đó chia đều rồi đợi hôm sau đi thu tiếp.

Tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã triệu tập và bắt khẩn cấp nhóm đối tượng khác cũng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương tự tại khu vực Bến Đụn (xã Yên Đức và cảng Hồng Thái Tây, xã Hồng Thái Tây, TX.Đông Triều) gồm: Nguyễn Văn Thái (48 tuổi) trú tại khu Yên Lãng 1, P.Yên Thọ; Nguyễn Thành Võ (48 tuổi) trú tại khu Yên Lãng 2, P.Yên Thọ và Vũ Văn Khơi (49 tuổi) trú tại thôn Dương Đê, xã Yên Đức (cùng thuộc TX.Đông Triều).

Qua khai thác, các đối tượng trên khai nhận, Thái và Võ bắt đầu thu tiền của các phương tiện giao thông thủy neo đậu tại khu vực Bến Đụn và cảng Hồng Thái Tây từ tháng 11.2018. Đến tháng 6.2020, Võ bị bắt nên Khơi thay Võ đi thu tiền cùng Thái, Đến giữa tháng 11.2021, sau khi Võ chấp hành xong án phạt tù thì Võ tiếp tục cùng Thái đi thu tiền.

Nhóm của Thái, Võ, Khơi cũng tự xưng là tổ bảo vệ phương tiện giao thông đường thủy để ép các chủ phương tiện hoặc thuyền trưởng nộp tiền an ninh với mức từ 100.000 - 200.000 đồng. Hàng ngày, nhóm của Thái thu tiền vào buổi sáng, sau đó chia nhau tiêu xài.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và kêu gọi những ai là bị hại liên hệ với đơn vị để cung cấp thêm thông tin.